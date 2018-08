Ataque ao mercado: Benfica tenta regresso de Ramires e Sporting quer mais

Vasco Samouco Hoje às 20:53 Facebook

Depois de Diaby, os leões estão prestes a apresentar Clinton N'Jie, enquanto o Benfica pondera avançar para a contratação do médio brasileiro. Paulinho deixa o F. C. Porto e volta ao Portimenense,

Benfica: O médio Ramires pode estar de regresso ao Benfica. O jogador brasileiro está de saída do Jiangsu Suning e uma vez inviabilizada a ida para o Inter de Milão, porque o mercado em Itália já fechou, ganha força a hipótese de voltar ao Estádio da Luz, onde esteve na temporada 2009/10. O Marselha também está na corrida pela contratação de Ramires.

Sporting: Depois de Diaby, Clinton N'Jie será o próximo reforço a ser anunciado pelos leões. O avançado, ex-Marselha, já está em Lisboa e esta terça-feira já realizou os habituais exames médicos. A transferência será oficializada a qualquer momento.

Marítimo: O guarda-redes Charles prolongou a ligação ao Marítimo. O novo contrato é valido até ao final da temporada 2020/21.

Feirense: Philipe Sampaio, central de 23 anos, é a mais recente contratação do Feirense. O defesa brasileiro, que já representou o Boavista, regressa ao futebol português, depois de uma passagem pelo Akhmat Grozny (Rússia).

Portimonense: Paulinho está de volta a Portimão. O médio brasileiro, que, em janeiro, se mudou para o F. C. Porto, não entrava nos planos de Sérgio Conceição e regressa ao Portimonense para relançar a carreira, tendo assinado um contrato válido até 2022.

Barcelona: Rakitic está nos planos do Paris Saint-Germain. O campeão francês quer reforçar o meio-campo até ao fecho do mercado e o médio croata do Barcelona é um dos alvos do emblema de Paris. Sergio Busquets, também do Barça, é outros dos jogadores na lista do PSG, mas o médio espanhol deve renovar contrato com os "blaugrana".

Juventus: Ponto final na especulação em torno do futuro de Miralem Pjanic. O médio bósnio, que foi dado como alvo de Barcelona, Real Madrid e Manchester City, renovou o contrato com a Juventus por mais cinco temporadas, em troca de um salário anual a roçar os seis milhões de euros.

Israel: Afonso Taira, ex-jogador do Estoril, vai prosseguir a carreira no futebol israelita, agora ao serviço do Beitar Jerusalém, com quem assinou um contrato de dois anos. Na época passada, o médio português representou o Kiryat Shmona.