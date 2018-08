Ataque ao mercado: Boateng em Manchester e Pogba no Barcelona?

Vasco Samouco Ontem às 21:00 Facebook

O Manchester United e o Barcelona continuam à procura de reforçar os respetivos plantéis. José Mourinho pode receber o central Jêrome Boateng, mas em Itália dizem que está perto de perder Pogba.

F. C. Porto: O guarda-redes João Costa voltou a ser cedido pelos dragões, desta vez ao Cartagena (Espanha). Depois de, na última época, ter sido emprestado ao Gil Vicente, João Costa, de 22 anos, embarca na primeira experiência fora de Portugal.

Aves: Issam El Adoua é a mais recente contratação do Aves. O médio, de 31 anos, internacional marroquino, regressa a Portugal, depois de ter representado o V. Guimarães, entre 2011 e 2013. El Adoua, que assinou contrato até ao final da época, representava o Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.

Manchester United: Jêrome Boateng pode estar de saída do Bayern Munique e a caminho de Old Trafford para reforçar o plantel de José Mourinho. De acordo com alguma imprensa alemã e inglesa, as negociações entre os dois clubes começaram no domingo, dia em que ambas as equipas se defrontaram.

Chelsea: Sai Courtois, entra Oblak? Mudanças à vista na baliza dos "blues". Esta segunda-feira, a imprensa inglesa adiantou que o guarda-redes belga não se apresentou ao trabalho em Stamford Bridge, enquanto em Espanha se especula que Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e Kepa, do Athletic Bilbao, são os principais candidatos a suceder da Courtois.

Real Madrid: O jornal "Marca" revelou que Kovacic recusa treinar-se no Real Madrid, de maneira a pressionar os "merengues" a cederem ao desejo do jogador em deixar o Santiago Bernabéu. O internacional croata está na lista de reforços do Manchester City e do Manchester United.

Barcelona: Paul Pogba pode ser o próximo reforço do Barcelona. De acordo com o "calciomercato", o clube espanhol já tem acordo com o internacional francês, faltando apenas convencer o Manchester United a vender o médio. Ao que parece, Mino Raiola, empresário de Pogba, está em Inglaterra para finalizar a transferência.

Sevilha: Aleix Vidal foi oficializado como reforço do Sevilha. Depois de duas temporadas ao serviço do Barcelona, o defesa regressa ao clube em que deu nas vistas. A transferência custou oito milhões de euros ao emblema andaluz.

Dortmund: Axel Witsel deixou o futebol chinês para se tornar jogador do Borussia Dortmund. O médio belga, ex-jogador do Benfica, já foi integrado nos trabalhos da equipa comandada por Lucien Favre.

Twente: Rafael Ramos, defesa português que representava o Chicago Fire, está de volta à Europa, agora para representar o Twente (Holanda). O futebolista, de 23 anos, passou pela formação de Sporting e Benfica, antes de rumar aos Estados Unidos.