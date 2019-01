Ataque ao mercado: Chidozie ruma à Turquia e Boateng no Barcelona

JN Hoje às 22:17 Facebook

O Rizespor, último classificado da Liga Turca, oficializou a contratação de Chidozie, por empréstimo do F. C. Porto. No Barcelona, Kevin-Prince Boateng chega por empréstimo do Sassuolo com uma cláusula de compra de oito milhões de euros.

F. C. Porto: Chidozie é o mais recente reforço do Rizespor, por empréstimo dos dragões. O clube turco, que ocupa a última posição do campeonato, recebe o defesa central até ao final da temporada sem que haja qualquer informação relativa a uma opção de compra. Chidozie foi apresentado no relvado juntamente com Aberhoun, central que deixou o Moreirense.

Boavista: Perdigão, avançado brasileiro, de 27 anos, foi oficializado como reforço do Boavista até 2020. Na presente temporada, Perdigão marcou dois golos em 18 jogos com a camisola do Chaves.

Barcelona: Um novo recomeço para Kevin-Prince Boateng. O Barcelona oficializou a contratação do internacional ganês, de 31 anos, por empréstimo do Sassuolo até ao final da temporada. "Quando soube achei que era um sonho. É uma grande honra e estou muito feliz. Vir para Barcelona é uma oportunidade que não podia recusar", disse Boateng na apresentação.

Basaksehir: Aos 33 anos, Demba Ba está de regresso ao futebol turco, onde representou o Besiktas e o Goztepe. O senegalês chega por empréstimo dos chineses do Shanghai Shenhua para representar o Basaksehir, líder do campeonato turco, até final da temporada.