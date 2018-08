Ataque ao mercado: Corchia a chegar e Samaris prestes a fazer o caminho inverso

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:08 Facebook

O médio grego Samaris interessa a Jorge Jesus e deverá estar de saída do Benfica. Já Corchia está praticamente garantido e deverá chegar por empréstimo do Sevilha.

Benfica: Samaris está perto de abandonar os encarnados. O Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, está interessado no médio grego e deverá avançar com uma proposta de quatro milhões de euros pelo empréstimo do jogador. Samaris está há quatro anos na Luz, mas sempre na sombra de Ljubomir Fejsa.



Benfica: Está encontrada a solução para o lado direito da defesa encarnada, depois da lesão de Ebuehi. Sébastien Corchia está praticamente garantido na Luz, num acordo de empréstimo por parte do Sevilha. O Benfica vai suportar a totalidade do salário do jogador, cerca de 2,5 milhões de euros brutos, e apenas falta definir o valor a pagar aos andaluzes, que dependerá de uma inclusão, ou não, de uma cláusula de opção de compra.



Sporting: Os leões continuam à procura de reforçar o plantel, e a prioridade passa por adquirir mais um ou até dois avançados, tal como já afirmou Sousa Cintra. Segundo noticia o jornal francês La Provence, o Sporting estará interessado na contratação do avançado camaronês Clinton N'Jié, de 24 anos, vinculado ao Marselha até junho de 2020.



Santa Clara: ​​​​​​​Martin Chrien é o mais recente reforço do Santa Clara para a temporada 2018/19. Sem espaço no plantel de Rui Vitória, o médio eslovaco, de 22 anos, aterra em São Miguel, nos Açores, na condição de emprestado pelo Benfica, num contrato válido até ao final da temporada 2018/19.

Antuérpia: O Antuérpia confirmou esta quinta-feira a chegada de Omar Govea, cedido pelo F. C. Porto, por uma temporada. Segundo informou o emblema belga, o acordo contempla uma opção de compra, no entanto os valores não ainda não foram revelados.



Sassuolo: Marlon Santos é jogador do Sassuolo. O clube italiano pagou cerca de seis milhões de euros ao Barcelona pelo defesa brasileiro, de 22 anos. Contratado pela equipa blaugrana em 2016 despede-se do clube espanhol depois de ter cumprido apenas três jogos pela equipa principal do Barcelona. Na época passada esteve emprestado ao Nice.