Ataque ao mercado: Corchia confirmado na Luz e Guardiola atento a Rúben Neves

Vasco Samouco Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

O lateral francês Corchia é emprestado pelo Sevilha já treina sob as ordens de Rui Vitória. Rúben Neves pode estar a caminho do Manchester City no mercado de janeiro.

Benfica: É oficial. Corchia é mais recente contratação do Benfica. O lateral francês chega à Luz por empréstimo do Sevilha até ao final da temporada e este domingo já treinou sob as ordens de Rui Vitória. O Corchia será concorrente de André Almeida na luta por um lugar no lado direito da defesa. "Foi uma escolha fácil", disse o futebolista.

Manchester City: A imprensa inglesa deu conta do interesse de Pep Guardiola em contratar o português Rúben Neves no mercado de janeiro. Os "cityzens" continuam à procura de reforçar o meio-campo e o médio do Wolverhampton é um dos nomes em cima da mesa.

Chelsea: Apontado com insistência ao Real Madrid, Eden Hazard assegurou que não vai mudar de ares neste defeso. O internacional belga adiantou que o futuro continuará a ser em Stamford Bridge, pelo menos por mais uma época.

PSG: Filipe Luís, lateral do Atlético de Madrid, é o novo alvo do campeão francês. Em conferência de imprensa, Diego Simeone assumiu que não quer a saída do internacional brasileiro, mas isso não deve impedir o PSG de atacar a contratação do jogador de 33 anos.

Itália: Aos 37 anos, Djibril Cissé, craque de outros tempos, que já passou por Liverpool, Marselha e foi internacional francês, vai continuar a carreira no Vicenza, histórico clube italiano que foi parar à quarta divisão por problemas financeiros.