Ataque ao mercado: Courtois oficializado no Real Madrid em dia de movimentações inglesas

O mercado também está agitado entre os clubes portugueses, mas a transferência mais mediática do dia é a do guarda-redes belga, que deixa o Chelsea para rumar ao clube treinado por Julen Lopetegui

F. C. Porto: Neste mesmo dia em que o avançado Pedro e o lateral esquerdo Ayrton Lucas foram dados como alvos dos dragões, o Nantes apresentou Waris como reforço. O avançado chega a França cedido pelo F. C. Porto até ao final da temporada, altura em que o clube gaulês poderá acionar a cláusula de opção de compra do passe do jogador.

Benfica: O Génova, de Itália, oficializou a chegada de Lisandro López ao clube, por empréstimo das águias. De acordo com as informações prestadas pelo Benfica há já algum tempo, o defesa parte por empréstimo até ao final da época, mas com uma opção de compra obrigatória, mediante o cumprimento de alguns objetivos que não foram revelados.

Sporting: "O interesse do Sporting em Stefano Sturaro é real. Vamos avaliar cada solução diariamente", admitiu o empresário Carlo Volpi, em declarações ao Calcioweb. Recorde-se que os leões continuam no mercado por um médio e este da Juventus parece estar no topo das prioridades.

Braga: Ainda não é oficial, mas Nikola Vukcevic está de saída do clube minhoto e vai assinar pelo Levante. Ao que tudo indica, os espanhóis vão pagar 8,5 milhões de euros pelo médio montenegrino

Santa Clara: O extremo Ukra está de volta à Liga portuguesa, depois de dois anos no estrangeiro, tendo assinado um contrato válido para uma temporada com a equipa açoriana, recém-promovida ao principal escalão do futebol português.

Real Madrid: Agora é oficial, o guarda-redes internacional belga, Thibaut Courtois, é reforço dos merengues, tendo assinado um contrato válido por seis temporadas. A apresentação em Madrid está marcada para esta quinta-feira e o Real pagou ao Chelsea 35 milhões de euros.

Everton: O Everton, de Marco Silva, oficializará em breve a contratação do extremo brasileiro, Bernard, que deixou o Shakhtar Donetsk a custo zero. De acordo com a imprensa brasileira, o jogador já passou os exames médicos e assinará por quatro temporadas, prevendo-se que vá ganhar qualquer coisa como seis milhões de euros por ano.

Wolverhampton: Também em Inglaterra, Nuno Espírito Santo recebeu mais um reforço, no caso o extremo Adama Traoré, ex-Middlesbrough, que assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Ainda no que toca ao Wolverhampton, nota para a notícia avançada pela Sky Sports, que garante que o clube já acordou com o Manchester City a contratação do lateral Oleksander Zinchenko, por 17,7 milhões de euros. Informação que ainda carece de confirmação oficial.