Ataque ao mercado: David Simão no Antuérpia e Rabiot com vida difícil em Paris

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio português David Simão, que estava em final de contrato com o Boavista, vai representar os belgas do Antuérpia. No PSG, Rabiot tem recusado as propostas de renovação e foi colocado a treinar com as reservas do emblema parisiense.

Boavista: ​​​​​​​Já é oficial. David Simão é o mais recente reforço dos belgas do Antuérpia. O médio, de 28 anos, que estava em final de contrato com o Boavista, e até se chegou a ser associado ao Vitória de Guimarães, rubricou um contrato válido por duas temporadas e meia.

Haladás: Rui Pedro, formado no F. C. Porto, foi anunciado como reforço do Haladás. O médio português, de 30 anos, chega ao emblema húngaro para tentar ajudar o clube (que atualmente ocupa a última posição) na luta pela manutenção.

Cardiff City: Oumar Niassé já veste com as cores dos "bluebirds". O avançado senegalês chega ao Cardiff City, 17.º na Premier League, na condição de emprestado pelo Everton, do português Marco Silva. Para além de Niassé espera-se ainda mais um ou dois reforços para o emblema do País de Gales.

PSG: Não têm sido dias fáceis para Adrien Rabiot no emblema parisiense. O médio francês, de 23 anos, tem recusado as propostas de renovação e está agora a treinar com as reservas do clube. "Estou a preparar a equipa para o jogo com o Guingamp e isso acontecerá sem Adrien [Rabiot]. Há uma situação entre ele e o clube e eu respeito as decisões do clube. Tenho de estar concentrado em quem está disponível", disse o treinador do PSG, Thomas Tuchel.

Al Duhail: Agora a conversa é outra. Rui Faria é o treinador do Al Duhail, equipa bicampeã do Catar, naquela que será a primeira experiência do português como treinador principal, após várias épocas como adjunto de José Mourinho.