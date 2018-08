Ataque ao mercado: Diaby já veste à Sporting e Doumbia à espera de solução

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:07 Facebook

O Sporting anunciou o avançado maliano Diaby para as próximas cinco temporadas. Em sentido inverso, Doumbia não conta para José Peseiro e continua à espera de novo destino.

Sporting: Foi através de um comunicado no site oficial, que o Sporting anunciou a contratação de Abdoulay Diaby. O avançado maliano rubricou um contrato válido para as próximas cinco épocas, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Sporting: Os leões continuam a "arrumar a casa" e Seydou Doumbia é uma situação que merece especial atenção. O avançado aufere um dos salários mais altos do plantel e não conta para José Peseiro. O costa-marfinense esteve perto de assinar pelo Bursaspor da Turquia, mas o negócio falhou. Assim, Doumbia continua sem destino definido, sendo que Rússia e Turquia são as possibilidades mais fortes.



Lyon: O emblema francês anunciou oficialmente a contratação de Jason Denayer, proveniente dos ingleses do Manchester City. O defesa belga, que assinou por quatro épocas, chega a França por um valor a rondar os 10 milhões, sendo que existe a possibilidade de subir para 13,5 milhões mediante o cumprimento de alguns objetivos. Depois da contratação de Rúben Dias ter falhado, os franceses arranjaram rapidamente uma solução, e a preço mais acessível.

Nantes: Anthony Limbombe será o mais recente reforço da equipa orientada pelo português Miguel Cardoso. O internacional belga, de 24 anos, chega proveniente do Club Brugge e, caso seja bem sucedido nos habituais exames médicos, assinará um contrato válido por cinco temporadas.

Apollon Smyrnis: João Pedro vai jogar no Apollon Smyrnis, da liga grega. O LA Galaxy, através de comunicado, referiu que "o empréstimo é válido por dez meses e que mantém o direito de chamar o médio de volta durante a duração do empréstimo". O português, de 25 anos, mudou-se para o clube da MLS em janeiro de 2017. Nos Estados Unidos da América realizou 31 jogos e apontou um golo.