Ataque ao mercado: Diaby para Alvalade e reforço de peso para Jardim

Sporting: Abdoulay Diaby já está em Lisboa para ser oficializado como reforço dos leões. O avançado maliano, de 27 anos, mostrou-se "muito contente" por este passo na carreira. Ao que tudo indica, o Sporting vai pagar quatro milhões de euros ao Club Brugge (Bélgica) pela transferência de Diaby.

Braga: Bakic vai jogar no Mouscron (Bélgica) até ao final da temporada. O médio montenegrino não entrava nas contas de Abel Ferreira, pelo que a solução encontrada foi o empréstimo ao clube do principal escalão do futebol belga.

Marítimo: O médio brasileiro, Jean Cléber, renovou o contrato com o Marítimo por dois anos. O novo vínculo é válido até ao final da temporada 2020/21. Recorde-se que o camisola 15 dos "verde rubros" está a começar a terceira temporada na Madeira, depois de ter sido contratado ao Centro Sportivo Alagoano.

Nacional: Chama-se Christian Madu e é a mais recente contratação do Nacional. O avançado nigeriano, de 25 anos, chega aos madeirenses proveniente do Enogu Rangers IFC e rubricou um contrato válido por quatro temporadas.

Mónaco: Claudio Marchisio pode prosseguir a carreira no Mónaco. Depois de ter rescindido com a Juventus, o médio italiano está livre e, de acordo com a SportMediaset, Leonardo Jardim demonstrou interesse na contratação do jogador, de 32 anos.

Sevilha: Gonalons é o novo colega de André Silva. O médio francês reforça o Sevilha até ao final da temporada, por empréstimo da Roma.

Al Nassr: Giuliano, médio que defrontou o Benfica com a camisola do Fenerbahçe, rumou à Arábia Saudita. O jogador brasileiro assinou um contrato com o Al Nassr válido por três temporadas e será adversário do Al Hilal, de Jorge Jesus.