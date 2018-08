Ataque ao mercado: Dose dupla de reforços para os Dragões

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 20:57 Facebook

O brasileiro Jorge chega proveniente do Mónaco para ser alternativa a Alex Telles no lado esquerdo da defesa portista. Já Bazoer, do Wolfsburgo, será reforço para o meio-campo dos dragões.

F. C. Porto: A dois dias do fecho do mercado, eis que Sérgio Conceição irá receber dois reforços. No lado esquerdo, Alex Telles passará a contar com a concorrência do compatriota Jorge. O lateral esquerdo brasileiro do Mónaco, deverá chegar por empréstimo de um ano com opção de compra. O lateral chegou ao Mónaco em janeiro de 2017 proveniente do Flamengo por uma verba a rondar os 8,5 milhões de euros, e na última temporada realizou 27 presenças oficiais pelo emblema monegasco.



Também Riechedly Bazoer estará perto de ser anunciado como jogador azul e branco. Segundo o jornal O Jogo, o jovem médio de 21 anos deverá chegar proveniente do Wolfsburgo, num negócio de contornos semelhantes ao de Jorge, num ano de empréstimo com opção de compra no final da temporada.

Tondela: Ricardo Alves, defesa central que militava nos quadros do Leixões, é o mais recente reforço do Tondela. O jogador que era titular indiscutível na formação de Matosinhos, realizou, na época passada, 37 jogos e marcou dois golos na Ledman LigaPRO.

Feirense: O Feirense anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa central Roderick Miller, internacional pelo Panamá em 22 ocasiões. O esquerdino, de 26 anos, rubricou contrato até 2021 e falou ao site do clube. "Não é todos os dias que temos a oportunidade de vir para o futebol europeu, nomeadamente para o português que sempre foi uma montra para os jogadores. Sei que o Feirense entrou muito bem nesta temporada e que criou as condições para se afirmar, definitivamente, na Liga NOS. Tive a oportunidade de ver os últimos jogos e gostei da equipa. Quanto a mim, sou um defesa rápido, com garra, forte na marcação e jogo aéreo. Prometo dedicar-me a 100 por cento ao Feirense e acredito que, juntos, vamos dar muitas alegrias aos adeptos", disse.

PSV: O emblema holandês anunciou a contratação de Erick Gutiérrez, por cinco temporadas. O jovem promissor mexicano, de 23 anos, deixa o Pachuca, do México, clube onde iniciou a formação e onde se estreou como sénior, aos 19 anos de idade. Segundo a imprensa mexicana, o jogador custou cerca de 10 milhões de euros ao PSV.

Olympiakos: Sem espaço na equipa orientada pelo português Pedro Martins, Dimitrios Goutas foi emprestado ao Lech Poznan. Na última temporada, ao serviço do Sint-Truiden, o central grego apontou um golo em 21 jogos oficiais.

Nantes: Kara Mbodji é o mais recente reforço do Nantes. O defesa chega por empréstimo do Anderlecht, sendo que o Nantes, treinado por Miguel Cardoso fica com opção de compra. Kara é um jogador que atua a central, mas que também desempenha funções de médio-defensivo. Nas últimas três temporadas ao serviço do Anderlecht, participou em 97 jogos e marcou 7 golos.

FC Karpaty Lviv: José Morais, treinador português que orienta os ucranianos do FC Karpaty Lviv, vai contar com William de Camargo para a próxima época. O avançado brasileiro, de 19 anos, chega proveniente do Leganés, num empréstimo com a duração de uma temporada.