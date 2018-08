Ataque ao mercado: Doumbia rende um milhão e Lyon não desiste de Rúben Dias

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 21:37 Facebook

A imprensa francesa avança que Rúben Dias está quase garantido no Lyon. Seydou Doumbia é carta fora do baralho de José Peseiro e a sua saída para a Turquia está prestes a concretizar-se.

Benfica: Segundo informações reveladas pelo jornal francês "L'Equipe", Rúben Dias está mais perto de se tornar reforço do Lyon. A mesma fonte indica que o jovem central português vai passar a ser a contratação mais cara de sempre do Lyon, ultrapassando o ex-portista Lisandro López, que em 2009, proveniente do F. C. Porto, chegou ao Parc Olympique Lyonnais por uma verba a rondar os 29 milhões de euros.



Sporting: Seydou Doumbia não conta para José Peseiro e a saída de Alvalade está próxima de se concretizar. Segundo o jornal "O Jogo", o avançado internacional pela Costa do Marfim vai rumar ao futebol turco para representar o Bursaspor. O Sporting vai receber um milhão de euros pela transferência.

V. Setúbal: A equipa sadina oficializou a contratação de Kermit Erasmus, para as duas próximas temporadas. O internacional pela África do Sul, de 28 anos, representou o AFC United, da Suécia, na temporada passada.

Torino: Chegou a ser associado ao Sporting, mas vai jogar no campeonato italiano. O Valencia confirmou, através de uma nota publicada no seu site, o acordo com o Torino para um empréstimo com cláusula de compra obrigatória pelo avançado Simone Zaza.

Nápoles: A Serie A confirmou a inscrição de David Ospina por parte do Nápoles. Recorde-se que Ospina era um dos quatro nomes falados para reforçar a baliza napolitana, juntamente com Ochoa, Mignolet e Tatarusanu.

Parma: É um regresso ao futebol italiano. Gervinho, de 31 anos, assinou pelo Parma, até 2021, proveniente dos chineses do Hebei China.