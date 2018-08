Ataque ao mercado: F. C. Porto à frente do Benfica por ex-Juventus

Nuno Barbosa Hoje às 21:17 Facebook

Claudio Marchisio tem 32 anos e é um jogador livre. Médio centro, soma 55 internacionalizações (5 golos) pela seleção italiana e o Sporting também se mostrou interessado nele

F. C. Porto: A notícia foi avançada pelo portal Goal e lá vem a garantia de que Claudio Marchisio vê com agrado a possibilidade de rumar a Portugal. De acordo com a mesma fonte, os dragões estão à frente do Benfica na corrida pelo médio, que terminou contrato com a Juventus e está livre para assinar por qualquer clube. Cansado de esperar por uma proposta concreta do Sporting, Marchisio, de 32 anos, estará agora em conversações adiantadas com os dragões. O Benfica, pela parte que lhe toca, segue o jogador com atenção, mas ainda não fez contactos para contratá-lo.

Rio Ave: Paulo Vítor, guarda-redes de 29 anos que jogava nos "vizinhos" do Varzim, assinou pelos vila-condenses por três temporadas e já está a trabalhar sob as ordens de José Gomes. Este é o 16.º reforço assegurado pelo Rio Ave para a nova temporada e chega agora, pela primeira vez, ao principal escalão do futebol português.

Famalicão: Alhassane Sylla, médio ala que na pretérita temporada serviu as cores do União da Madeira, é o mais recente reforço do emblema famalicense. Internacional jovem pelo Senegal, tem apenas 23 anos e já está à disposição Sérgio Vieira. A duração do contrato é que não foi anunciada.

Real Madrid: O clube merengue confirmou o regresso de Mariano Díaz à equipa. O avançado, agora com 25 anos, deixa o Lyon ao fim de uma época para integrar os quadros do clube campeão europeu. O Real Madrid acionou a cláusula de recompra, por cerca de 23 milhões de euros, e Mariano Díaz será apresentado na próxima sexta-feira. O novo contrato com os madridistas é válido por cinco temporadas.

Juventus: A janela de transferências já se fechou em Itália, mas segundo adianta o jornal "Tuttosport" o clube de Cristiano Ronaldo voltará à carga pelo lateral esquerdo Marcelo, do Real Madrid, na próxima temporada.