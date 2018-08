Ataque ao mercado: F. C. Porto fica sem reforço e Sporting transfere excedentário

Hoje às 20:54, atualizado às 20:56 Facebook

F. C. Porto: O lateral esquerdo do Belenenses Zakarya, que tinha tudo acordado para ser reforço do F. C. Porto, afinal já não vai vestir a camisola dos dragões. O marroquino reprovou nos exames médicos e a transferência caiu por terra, gorando-se a intenção dos azuis e brancos que pretendiam contratar um lateral para fazer concorrência a Alex Telles.

Sporting: Fora dos planos de José Peseiro, Doumbia assinou por três temporadas com os espanhóis do Girona, desconhecendo-se, até ao momento, os valores envolvidos na transferência. Entretanto, a imprensa italiana dá conta do interesse dos leões em Marcelo Trotta, avançado italiano, de 25 anos, do Sassuolo.

Tondela: Miguel Cardoso está em negociações adiantadas com os russos do Dínamo de Moscovo para assinar um contrato de três épocas. A cumprir o último ano de contrato com o Tondela, o extremo português, de 24 anos, poderá proporcionar um bom encaixe financeiro ao clube.

Santa Clara: Eryk, médio norte-americano de 21 anos, assinou com os açorianos. O futebolista atuava no Portland Timbers.

Valencia: Gonçalo Guedes está de regresso ao emblema espanhol, que pagou 40 milhões de euros ao PSG pelo internacional português.

Borussia Dortmund: O avançado espanhol Paco Alcácer é reforço dos alemães, por empréstimo do Barcelona até ao final da época. O Dortmund fica com opção de compra.

Juventus: De acordo com o "Tuttosport", o clube de Turim vai avançar, no próximo verão, com uma proposta de 50 milhões de euros ao Real Madrid para contratar o brasileiro Marcelo.