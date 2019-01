Ataque ao mercado: Feirense anuncia Aly Ghazal e André Silva é notícia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa de Santa Maria da Feira anunciou o egípcio Aly Ghazal num dia em que o Real Madrid contratou um avançado ao Manchester City.

Feirense: Depois de o avançado Steven, o Feirense anunciou mais um reforço: Aly Ghazal. O internacional egípcio deixou a liga norte-americana e está de regresso a Portugal, após ter representado o Nacional entre 2012 e 2017.

Real Madrid: Os blancos oficializaram a contratação do espanhol Brahim Díaz, que alinhava no Manchester City. O jovem avançado, de 19 anos, assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025.

Besiktas: O clube turco já encontrou um substituto para Pepe: Nicolas Isimat-Mirin. O central, de 27 anos, trocou o PSV Eindhoven pelo Besiktas e assinou um contrato válido até junho de 2022.

Bayern de Munique: Segundo a imprensa italiana, o Inter de Milão está interessado em contratar Robben. O extremo holandês, de 34 anos, está em final de contrato com o clube alemão.

Sevilha: André Silva tem sido uma das revelações na Liga espanhola ao serviço do Sevilha e a Juventus estará interessada no avançado luso, garantem em Espanha e Itália. O Sevilha já admitiu, em diversas ocasiões, querer acionar a cláusula de compra no valor de 39 milhões de euros.