Ataque ao mercado: Gabriel é reforço e Ramires quase a chegar

Gabriel foi apresentado como novo reforço do Benfica. Também Ramires, médio brasileiro de 31 anos, pode regressar aos encarnados nos próximos dias.

Benfica: Os encarnados oficializaram, esta segunda-feira, a contratação de Gabriel, vindo do Leganés. O brasileiro esteve presente no Estádio da Luz este sábado para assistir ao dérbi entre Benfica e Sporting. O médio brasileiro de 24 anos é reforço para as próximas cinco temporadas, numa transferência que irá custar cerca de oito milhões de euros, aos cofres da Luz. "Primeiramente quero conquistar o meu espaço dentro deste clube enorme. A única coisa que posso pensar é vencer em tudo o que fizer aqui dentro", afirmou o jogador em declarações à Benfica TV.



Benfica: Depois de Gabriel, o Benfica prepara-se para fechar a contratação de Ramires. Segundo o jornal O JOGO, já existe um princípio de acordo para a contratação do internacional brasileiro, que deverá chegar à Luz por empréstimo de temporada e meia, isto é, precisamente até ao final do seu atual vínculo com o Jiangsu Suning, da China. Desta forma, Ramires pode ver o seu regresso ao Benfica, oito anos depois, concretizado.

Académica: Rúben Saldanha é o mais recente reforço da Académica. O médio ofensivo, de 30 anos, chega proveniente do Santa Clara, onde esteve nas últimas três épocas. Rúben Saldanha já representou emblemas como o Varzim, Leixões e Tondela, para além da formação açoriana do Santa Clara.



Mumbai City: Paulo Machado vai ser reforço do Mumbai City FC. A equipa que milita na primeira equipa indiana, é liderada pelo português Jorge Costa. O médio português, de 32 anos, irá partir para a quarta experiência no estrangeiro, depois de ter presentado clubes em França, Grécia e Croácia. Na última época, Paulo Machado representou o Desportivo das Aves, onde conquistou a Taça de Portugal.



Pogon Szczecin: O Pogon Szczecin, da Polónia, oficializou a contratação de Tomás Podstawski, por três temporadas. O médio desvincula-se assim do Vitória de Setúbal, no qual atuou em 2017/18. Nos sadinos, atuou em 32 jogos, tendo apontado um golo.

Leganés: O Real Madrid emprestou o guarda-redes Andriy Lunin ao Leganés até ao final da temporada. Com apenas 19 anos, o mais recente reforço do Leganés já é internacional ucraniano e foi contratado pelos merengues ao Zorya, da Ucrânia, neste verão.