Ataque ao mercado: Gabriel fechado no Benfica e Zakarya na mira do F. C. Porto

O Benfica assegurou a contratação do médio brasileiro Gabriel, que vai assinar por cinco temporadas. No F. C. Porto, Zakarya Bergdich poderá chegar em breve para fazer concorrência a Alex Telles, o único defesa esquerdo do plantel azul e branco.

Benfica: Depois de muita especulação, Gabriel vai mesmo ser jogador do Benfica. O médio brasileiro, de 24 anos, vai assinar por cinco temporadas e terá uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, sendo que o Benfica irá indemnizar o Leganés em oito milhões de euros, que vão ser pagos em três prestações até 2020.



F. C. Porto: Zakarya Bergdich poderá rumar ao F.C. Porto muito em breve. O defesa esquerdo, de 29 anos, defrontou os azuis e brancos na semana passada, na deslocação dos dragões ao Jamor frente ao Belenenses SAD, e pode chegar à Invicta para fazer concorrência a Alex Telles, o único defesa esquerdo do plantel orientado por Sérgio Conceição.



Rio Ave: CarlosVinicius é reforço para o ataque do Rio Ave. O avançado ainda participou na pré-temporada do Nápoles, não tendo, contudo, efetuado qualquer minuto ao serviço da equipa de Ancelotti.

Club Brugge: Chegou a ser apontado ao Sporting, mas vai jogar na liga belga. Sofyan Amrabat assinou pelo Club Brugge, proveniente do Feyenoord, por quatro temporadas, tendo custado dois milhões de euros. Contratado ao Utrecht na última época, Amrabat fez 31 jogos e dois golos pelo Feyenoord.

Fenerbahçe: Michael Frey é o mais recente reforço dos turcos. O avançado suíço chega proveniente do Zurich, depois de na temporada ter apontado 16 golos em 36 jogos.