Ataque ao mercado: Gabriel volta ao radar e Gudelj mais próximo do Sporting

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

O empresário de Gabriel, jogador brasileiro que tem sido associado ao Benfica, confirmou que os encarnados são a primeira opção. No Sporting, só o salário de Gudelj está a travar a mudança do jogador para Alvalade.

Benfica: As águias estão novamente ao "ataque" por Gabriel. Danilo Silva, empresário do jogador brasileiro, explicou ao jornal Record que os encarnados continuam a ser a primeira opção. "Esta semana devemos ter novidades. O Leganés libertou o Gabriel do próximo jogo [desta segunda-feira] e acreditamos que esta semana será decisiva para concluir a saída dele. A nossa primeira opção continua a ser o Benfica. Houve coisas positivas esta semana e continuamos a apostar no Benfica, principalmente pelo trabalho que têm feito", disse.



Benfica: Salvio pode renovar pelos encarnados. O Benfica pretende oferecer mais dois anos de contrato ao jogador argentino, com um aumento do salário. Também Jardel e Franco Cervi podem renovar pelas águias. As boas exibições nos últimos jogos têm contribuído positivamente na intenção do clube da Luz em querer segurar os dois jogadores.



Sporting: As últimas horas têm aproximado Gudelj de Alvalade. O Sporting chegou a acordo com o Guangzhou Evergrande para a transferência do médio, sendo que apenas falta que o emblema de Alvalade confirme a disponibilidade para pagar um valor a rondar os 1.5 milhões de euros limpos do salário do jogador



Everton: O mercado em Inglaterra já fechou, mas os jogadores sem clube continuam a poder ingressar nas equipas da Premier League após o fecho. Segundo o portal inglês teamtalk.com, Marco Silva, treinador do Everton, está na luta pela contratação de Miguel Veloso. A tarefa não se prevê fácil uma vez que também Nuno Espírito Santo, treinador português que orienta o Wolverhampton, está interessado em garantir os serviços do internacional português. Recorde-se que Miguel Veloso já foi associado ao Sporting neste mercado de transferências.



Leicester: Os foxes renovaram com Wilfred Ndidi, até 2024. O jovem de 21 anos chegou ao Leicester, em janeiro de 2017, proveniente do Genk , da Bélgica. O internacional nigeriano foi eleito o melhor jogador jovem do ano do Leicester nas últimas duas temporadas.