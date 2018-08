Ataque ao mercado: Gudelj em Lisboa para assinar pelo Sporting

Hoje às 12:58 Facebook

Twitter

Internacional sérvio apontou ao título na chegada a Portugal. Marega regressa às opções de Sérgio Conceição e Benfica segura Rúben Dias.

Sporting: O médio Gudelj já está em Lisboa para se vincular oficialmente aos leões, por empréstimo dos chineses do Guangzhou Evergrande, até ao final da temporada. ​​​"Venho para ser campeão", disse o internacional sérvio à chegada. Entretanto, Rúben Ribeiro deverá prosseguir a carreira ao serviço dos franceses do Nantes.

Benfica: Rúben Dias renovou contrato até 2023. O novo vínculo aumentará de forma significativa o salário do defesa central, tal como a cláusula de rescisão, que passará de 45 para 60 milhões de euros.

F. C. Porto: Marega está de volta aos treinos com o plantel portista. O maliano teve o perdão de Sérgio Conceição, após forçar a saída para o West Ham, e volta ser opção no ataque ao bicampeonato.

Boavista: De acordo com o diário francês L'Equipe, Rochinha está na lista de reforços do Amiens. O emblema gaulês está interessado em contratar o médio ofensivo português, mas este só deixará o Bessa se chegar uma proposta vantajosa à SAD axadrezada.

Estoril: Candidatos à subida na LigaPro, os canarinhos asseguraram o regresso de João Pedro, que nas duas últimas temporadas celebrou outras tantas subidas, pelo Aves e Santa Clara.

Valencia: Gonçalo Guedes tem tudo acertado para regressar aos espanhóis, faltando, somente, que estes cheguem a acordo com o PSG para libertarem o internacional português. O avançado continua a treinar à parte do restante plantel parisiense.

Inter de Milão: Hipotecada a possibilidade de regressar à Premier League, João Mário continua a colecionar pretendentes. Desta vez é o Schalke 04 que está em conversações para assegurar o empréstimo do médio português.