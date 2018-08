Ataque ao mercado: Gudelj está fechado e N'Jie já não é hipótese no Sporting

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:48 Facebook

Falhada a contratação de Clinton N'Jie para o ataque, o Sporting está muito próximo de assegurar Gudelj, para reforçar o meio-campo.

Sporting: Gudelj está praticamente fechado no Sporting. O internacional sérvio é esperado, nesta quinta-feira, em Lisboa, para realizar os habituais exames médicos. O jogador de 26 anos, irá deixar assim os chineses do Guangzhou Evergrande. Gudelj também representou o NAC Breda, o AZ Alkmaar e o Ajax, da Holanda, e o Tianjin Teda, já em solo chinês.

Sporting: Clinton N'Jie já não vai reforçar o emblema de Alvalade. O avançado camaronês, que esteve em Lisboa e realizou exames médicos, deixou de ser hipótese para o Sporting devido a questões físicas.

F. C. Porto: O mercado caminha a passos largos para o encerramento e os azuis e brancos continuam à procura de reforçar o plantel orientado por Sérgio Conceição. Segundo a rádio espanhola "Onda Cero" os dragões estariam interessados na aquisição de Marcos Llorente, do Real Madrid, mas Julen Lopetegui travou o negócio. Também o diário desportivo "Mundo Deportivo" avançou que o F. C. Porto queria contratar Paco Alcácer, do Barcelona. Contudo, o avançado não é visto como prioridade no Dragão, sendo que Bétis e Borussia Dortmund são os destinos mais prováveis.

Benfica: Segundo o jornal espanhol "AS", a transferência de Gabriel Appelt, médio brasileiro do Leganés para o Benfica, depende da passagem dos encarnados à fase de grupos da Liga dos Campeões. Segundo o mesmo jornal, em caso de acesso, os milhões encaixados poderão ser canalizados para a transferência do médio, uma vez que o Leganés já baixou o valor pedido, para 10 milhões de euros.

Braga: Andrej Lukic vai jogar no Apollon Smyrnis, da Grécia, na próxima época, anunciou, esta quarta-feira, o Braga, no seu site oficial. Recorde-se que na última temporada o defesa-central fez um total de quatro jogos, dois na equipa principal e dois na equipa B.

Moreirense: Os cónegos anunciaram a aquisição do atacante brasileiro Lucas. Com apenas 18 anos, o jovem jogador rubricou um contrato válido para as próximas três temporadas. Face à rescisão de Dramé, o brasileiro assume-se como uma alternativa para o corredor direito.

Estoril: Danúbio Ribeiro, extremo brasileiro de 23 anos, é o mais recente reforço do Estoril. O jogador chega por empréstimo, proveniente do F. C. Porto B, onde na época passada alinhou por empréstimo do Grémio Anápolis. "Os meus objetivos são os mesmos do clube, enquanto jogador quero ganhar títulos e ajudar o clube a voltar ao lugar de onde não devia sair, a primeira Liga", afirmou Danúbio ao site do clube.

PSG: O emblema de Paris oficializou, esta quarta-feira, o empréstimo do avançando Samuel Essende ao KAS Eupen, da Bélgica, até final da época. O avançado, de 20 anos, vai jogar na primeira divisão belga, mas o empréstimo não inclui opção de compra. Na temporada passada, o jogador francês representou os sub-19 do PSG e apontou 12 golos em 22 jogos.