Ataque ao mercado: Gudelj já veste à Sporting e Diego Reyes a caminho da Turquia

Sporting: O médio internacional sérvio Gudelj foi apresentado esta quinta-feira e disse que ficou surpreendido com a grandeza do emblema de Alvalade. "Estou muito contente por estar aqui. Já sabia que o Sporting era um clube grande, mas só quando cheguei aqui é que vi que é muito maior do que imaginava. Fui recebido com muito carinho, significa muito para mim e estou ansioso por chegar ao relvado e começar a retribuir, ajudar a equipa, ajudar o clube, os adeptos... Estou muito feliz por estar aqui e quero começar a jogar o mais rápido possível", afirmou o médio na conferência de apresentação.

Peseiro vê chegar mais um reforço importante para o meio-campo, depois da contratação de Sturaro, que ainda está a recuperar de lesão.

F. C. Porto: Diego Reyes, que terminou contrato com o F. C. Porto no presente ano, está muito perto de reforçar os turcos do Fenerbahçe. Segundo o jornal Marca, o central, de 25 anos, deverá viajar nas próximas horas para a capital da Turquia para acertar detalhes e assinar contrato. Na época passada ao serviço dos azuis e brancos, Reyes jogou em 24 jogos e apontou três golos.

Everton: O Middlesbrough oficializou o empréstimo de Muhamed Besic, internacional bósnio de 25 anos, proveniente do Everton. O jogador volta ao clube que representou na segunda metade da época passada. O empréstimo é válido por uma temporada.

Nantes: O emblema francês oficializou a contratação de Anthony Limbombe, proveniente do Club Brugge, que assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. O novo reforço da equipa orientada por Miguel Cardoso apontou seis golos em 37 jogos na temporada passada. Segundo a imprensa francesa, Limbombe custou cerca de oito milhões de euros.



Al Hilal: Jorge Jesus pode receber em breve mais um reforço. Trata-se de Bafétimbi Gomis, internacional francês de 33 anos, que joga no Galatasaray. Segundo a imprensa saudita, o negócio pode ficar selado por valores a rondar os três milhões de euros. Na temporada passada, Gomis apontou 32 golos em 40 partidas, na caminhada do Galatasaray até ao título de campeão nacional.