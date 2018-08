Ataque ao mercado: Hernâni é para ficar e Rafael Leão já foi apresentado no Lille

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:22 Facebook

Apesar da cobiça por Hernâni o F. C. Porto está empenhado em manter o jogador para a próxima época. Em França, o Lille já anunciou Rafael Leão, mas não revelou detalhes sobre os moldes do negócio.

F. C. Porto: Olympiacos, AEK Atenas (Grécia), Rennes (França), Levante (Espanha), Dínamo Moscovo (Rússia), Kasimpasa, Bursaspor (Turquia) são alguns exemplos de clubes interessados na aquisição de Hernâni. Segundo o jornal "O Jogo", apesar da cobiça, Sérgio Conceição não abdica do avançado por entender que este pode ser útil à equipa, mesmo não sendo uma das opções mais frequentes.



Sporting: Os leões continuam à procura de um reforço para o meio-campo. Segundo o jornal "O Jogo", o emblema de Alvalade apresentou uma oferta formal de 1,5 milhões de euros por Enzo Pérez, mas o River Plate considera o valor insuficiente. Já Sturaro, médio da Juventus que não conta para o plantel de Massimiliano Allegri, está ainda muito distante do Sporting. A Juventus pede 20 milhões de euros por uma eventual transferência, valor que os leões não estão dispostos a pagar.



Lille: O emblema francês anunciou, esta quarta-feira, a aquisição do avançado português Rafael Leão, que rescindiu unilateralmente com o Sporting. O jogador, de 19 anos, rubricou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. "Estou muito contente por ter podido juntar-me ao Lille. O clube demonstrou muito interesse e estou certo de que poderei evoluir e afirmar-me aqui. Nestes últimos dias tudo aconteceu muito depressa mas não podia recusar este novo desafio que me foi proposto", afirmou Rafael Leão. No Lille terá a companhia de José Fonte, Edgar Ié e Xeka.

Chelsea: Está por horas a anúncio da contratação de Kepa Arrizabalaga pelo Chelsea. O Athletic Bilbao confirmou, esta quarta-feira, de forma oficial terem sido depositados na sede da Liga espanhola os 80 milhões de euros referentes à cláusula de rescisão do guarda-redes. Em sentido inverso deve estar Thibaut Courtois. O guardião belga pretende mudar-se para o Real Madrid, numa transferência que pode atingir os 40 milhões de euros.

Nápoles: O lateral direito Kévin Malcuit é o mais recente reforço do Nápoles. O jogador francês, de 27 anos, assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas, com mais uma de opção, sendo que o valor da transferência ainda não foi revelado.