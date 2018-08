Ataque ao mercado: Jackson Martínez nas cogitações do Sporting

Nuno Barbosa Hoje às 21:04 Facebook

O F. C. Porto também esteve presente, esta quarta-feira, nos rumores de mercado, com uma notícia vinda da Turquia, que dá conta do interesse do Besiktas em contratar Marega. Oficial é a renovação do contrato de Rúben Dias com o Benfica

Sporting: Brilhou no F. C. Porto, mas agora está a ser apontado aos leões. Sousa Cintra quer reforçar o ataque de José Peseiro e, depois de N'Jie ter caído das opções, o nome de Jackson Martínez saltou para cima da mesa leonina. No entanto, apesar de ter rescindido com o Guanzhou Evergrande, o colombiano vem de uma longa paragem por lesão e, por isso, não é certo que o Sporting venha a contratá-lo.

F. C. Porto: No mesmo dia em que foi reintegrado nos treinos dos azuis e brancos, depois de ter andado a treinar à parte devido a questões disciplinares, Marega foi associado ao Besiktas. A notícia foi adiantada pelo jornal turco 'FotoMaç', mas convém recordar que a Imprensa daquele país também vem associando Aboubakar às águias negras com alguma insistência.

Benfica: Foi alvo do Lyon, mas entretanto o mercado de transferências fechou em França e Rúben Dias renovou, esta quarta-feira, contrato com o Benfica até 2023, prolongando a ligação por mais uma temporada em relação ao vínculo anterior.

Ac. Viseu: O clube treinado por Manuel Cajuda anunciou a chegada de Luisinho, avançado que na pretérita temporada esteve ao serviço da Académica de Coimbra, também da LigaPro. Esta é a terceira passagem do jogador pelo Académico de Viseu, ele que também já representou o Boavista.

Sheffield Wednesday: O internacional português, Lucas João, ampliou a ligação contratual com o clube inglês por mais duas épocas, até 30 de junho de 2021. O anterior acordo com o Sheffield Wednesday terminava no final da presente temporada e o avançado recebeu, assim, mais um voto de confiança.