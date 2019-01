Ataque ao mercado: Jardim regressa ao Mónaco e Vidigal deixa V. Setúbal

JN Hoje às 21:56 Facebook

Leonardo Jardim está de regresso ao Mónaco, três meses e meio depois de ter sido despedido. Em Portugal, Lito Vidigal rescindiu por mútuo acordo com o Vitória de Setúbal.

Mónaco: Está de regresso. O Mónaco confirmou Leonardo Jardim, três meses e meio depois de ter sido despedido. O treinador português, que sucede ao francês Thierry Henry rubricou um contrato válido por duas temporadas e meia. "Devíamos ter dado a oportunidade a Leonardo Jardim para continuar o seu trabalho", pode ler-se num comunicado divulgado pelo clube monegasco.



V. Setúbal: Lito Vidigal já não é o treinador dos sadinos. O técnico rescindiu com o clube por mútuo acordo. O Vitória de Setúbal, em comunicado oficial, confirmou a saída do treinador e de toda a equipa técnica. Sandro, antigo jogador e atual diretor geral do futebol, vai para o banco contra o Sporting.

Fenerbahçe: Já é oficial. Victor Moses é reforço dos turcos. Após uma primeira metade da época como segundo plano para Maurizio Sarri, o lateral (que também pode jogar a extremo) vai tentar voltar a ser feliz no Fenerbahçe, num empréstimo com duração de 18 meses.

Bayern Munique: Niko Kovac, treinador dos bávaros, deixou clara a intenção de manter Renato Sanches na equipa. "É verdade que o PSG estava muito interessado, mas disse claramente que não o deixo sair. Acho que ele está a trabalhar muito bem", afirmou. Na presente temporada, o internacional português leva 16 partidas disputadas e um golo marcado.

Union Berlin: Carlos Mané é o mais recente reforço do Union Berlin. Com 24 anos, o extremo internacional sub-21 regressa ao futebol alemão, depois de duas temporadas ao serviço do Estugarda.