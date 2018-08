Ataque ao mercado: Jonas pode estar de saída do Benfica rumo à Arábia Saudita

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 21:04 Facebook

Jonas pode estar de saída do Benfica. O avançado brasileiro esteve reunido, esta sexta-feira, com Luís Filipe Vieira e o presidente terá acedido ao pedido do jogador para deixar o clube. Em Espanha, André Gomes não conta para o Barcelona e está mais próximo de rumar ao West Ham.

Benfica: Parece que o "casamento" entre Jonas e as águias está perto do fim. O goleador dos encarnados estará mesmo de saída do clube, depois de uma reunião no Seixal com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, para acordar a saída do avançado para a Arábia Saudita. No novo país, o jogador brasileiro, de 34 anos, poderá auferir um salário líquido de 5,2 milhões de euros anuais. Jonas foi determinante na conquista dos últimos três campeonatos do Benfica. Ao todo foram 122 golos em 152 jogos que lhe valeram dois prémios de melhor marcador da Liga e dois prémios de melhor jogador do campeonato.

Barcelona: André Gomes não conta para Ernesto Valverde e Inglaterra pode ser a próxima paragem. Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o West Ham está empenhado em assegurar os serviços do internacional português. Também em Espanha, a Esport3, da Catalunha, garante que os hammers já enviaram uma proposta de empréstimo aos responsáveis do emblema culé.

Barcelona: Os catalães oficializaram a contratação de Moussa Wagué, lateral do Senegal, que já fez exames médicos e assinou pelo Barcelona. O defesa, de 19 anos, trocou o Eupen pelos culés e, para já, irá integrar os trabalhos da equipa B.

Everton: Alguns dias depois de se ter sagrado campeão da Europa de sub-19, João Virgínia trocou de clube em Inglaterra. O jovem guarda-redes, de 18 anos, chega ao Everton proveniente do Arsenal, clube que representava desde 2015. O novo contrato com o emblema de Liverpool terá a duração de três temporadas.

Arsenal: Alex Iwobi renovou contrato... e não foi por pouco tempo. Os gunners anunciaram que o internacional nigeriano assinou um "contrato de longa duração, sendo que, de acordo com a imprensa inglesa, o vínculo estende-se até 2023.

Sampdoria: Afinal, o campeonato italiano vai ter dois "Ronaldos". A Sampdoria anunciou Ronaldo Vieira, médio-centro que passou pela formação do Benfica, que deixa o Leeds, clube que representou nas últimas três temporadas, para jogar pelo emblema italiano.