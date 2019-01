Ataque ao mercado: Jovens de saída do Benfica e Sporting

Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Keaton Parks sai da Luz para rumar aos Estados Unidos. Tiago Djaló vai deixar Alvalade, mas com cláusula anti-rivais.

Benfica: Fora das opções de Bruno Lage, o médio norte-americano Keaton Parks foi emprestado ao New York City até ao final do ano. A transferência foi oficializada pelos dois clubes.

Sporting: A imprensa italiana garante que Tiago Djaló, jovem central que está em final de contrato com o Sporting, vai ser jogador do Milan. O futebolista, de 18 anos, é esperado em Milão no início da próxima semana e, de acordo com a mesma fonte, vai ter uma cláusula anti-rivais, que impedirá o clube italiano de negociar o jogador com Benfica e Sporting.

Moreirense: Mohamed Abarhoun rescindiu com os cónegos e vai reforçar o Caykur Rizespor, último classificado da Liga turca, com 12 pontos.

Atlético de Madrid: Fora das opções principais no Chelsea, Morata pode estar de regresso a Espanha para representar os colchoneros. O avançado é o principal alvo de Diego Simeone nesta reabertura de mercado.

Mónaco: Após ser associado ao F. C. Porto, Fellaini pode trocar o Manchester United pelo clube do Principado. O facto de a equipa monegasca estar numa posição delicada na liga francesa poderá apressar a transferência.