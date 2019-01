Ataque ao mercado: Leonardo Jardim vai ganhar 14 milhões por ano

Hoje às 21:22 Facebook

O treinador português vai ganhar o dobro do que ganhava no Mónaco, que assinará contrato de duas épocas e que será apresentado este sábado no Dalian Yifang F.C., clube da liga chinesa.

Menos de três meses depois de ter sido despedido pelo Mónaco e indemnizado em oito milhões de euros, o treinador português de 44 anos volta ao ativo, agora no "eldorado" chinês.

Em finais do último ano, Jardim esteve prestes a ingressar no Al-Nasr, da Arábia Saudita. Finalmente, optou pelo Dalai Yifang, onde reencontrará o atacante belga Yannick Ferreira-Carrasco, com quem coincidiu no Mónaco, em 2014-15.

Feirense: Stivan Petkov, goleador búlgaro de 23 anos, chega do Botev Plovdiv. O avançado de 23 anos assinou até 2022 e já treinou com a equipa de Nuno Manta Santos. Em 18 jogos nesta temporada, marcou seis golos. 2017/2018 foi a melhor época do avançado: 15 golos em 26 jogos.

Sporting: O guarda-redes francês Salin renova e prolonga contrato por mais uma temporada, até 2020.

Marítimo: O clube dos Barreiros anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com o Bahia para a transferência de Douglas Grolli, O defesa já está na Madeira.

Grolli, de 29 anos, mede 1,89 metros. É descrito pelo Marítimo como um jogador "forte no jogo aéreo". Foi formado na Chapecoense e passou ainda por Grémio, São Caetano, Londrina, Cruzeiro e Ponte Preta.

Nacional: Filipe Ferreira, lateral esquerdo, vai representar o clube da Madeira até final da temporada, por empréstimo do clube austríaco Sturm Graz.

Portimonense: Clube algarvio contrata dois guarda-redes, o internacional japonês Shuichi Gonda, de 29 anos, ex-Sagan Tosu, e o brasileiro Samuel Portugal, de 24 anos, ex-Coritiba.

Milan: A transferência estava anunciada havia já algum tempo e confirmou-se esta sexta-feira. O médio Lucas Paquetá, de 21 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro, muda-se do Flamengo para a equipa treinada por Gatuso e assina contrato até 2023. Segundo a imprensa brasileira, os "rossoneri" pagam 35 milhões de euros pela transferência do "novo Kaká".

Real Madrid: Depois de terem assegurado a contratação de Mohamed Mizzian, um talento de 18 anos oriundo do Melilla, do enclave autónomo de Marrocos, os "merengues" avançam para outra estrelinha, o atacante do Manchester City Brahim Diaz. Segundo o jornal Marca, o clube do Bernabéu deverá pagar 15 milhões de euros pelo craque de 19 anos.

Barcelona: O clube chinês Guangzhou Evergrande acionou a opção de compra, por 40 milhões de euros, e fica de vez com o médio brasileiro Paulinho. O Barça negoceia a contratação de Adrien Rabiot, médio que está em final de contrato com o Paris Saint-Germain.

Segundo o "La Vanguardia", o emblema catalão oferece cinco anos de contrato e salário anual de 10 milhões de euros ao craque de 23 anos. Outros dois francecses estão no radar "blaugrana": Benjamin Pavard, lateral direito do Estugarda, de 22 anos; e o médio defensivo Jean Clair Todibo, de 24 anos, que joga no Toulouse.

Marselha: Segundo a imprensa francesa, o avançado internacional italiano Mario Balotelli poderá transferir-se para o Olympique nos próximos dias, assim consiga rescindir contrato com o Nice, onde tem passado por dificuldades.