Ataque ao mercado: Lyon vem a Lisboa para levar Rúben Dias

Vasco Samouco Hoje às 20:55 Facebook

Twitter

O presidente do clube francês adiantou que já tem acordo com o central do Benfica e que tem viagem marcada para quarta-feira rumo à capital portuguesa para fechar a transferência.

Benfica: Jean-Michel Aulas adiantou este domingo que tem viagem marcada para Lisboa na próxima quarta-feira, de maneira a finalizar a contratação de Rúben Dias. Em declarações à beIN Sports., o presidente do Lyon referiu que já em acordo com o central português, faltando apenas convencer o Benfica a vender o futebolista, de 21 anos.

Valência: Kevin Gameiro será oficializado nas próximas horas como reforço do Valência. O clube "che" anunciou o acordo com o Atlético de Madrid, faltando apenas a assinatura do contrato para que o avançado francês, de 32 anos, se mude para o Mestalla. Os valores do negócio não foram revelados.

Real Madrid: O jornal inglês "The Sun" refere que Christian Eriksen está na mira dos "merengues". De acordo com a notícias, o médio dinamarquês não vai renovar o contrato que o liga ao Tottenham por mais duas épocas e Florentino Pérez está atento à situação do jogador.

Fenerbahçe: Slimani já trabalha no Fenerbahçe. O avançado argelino, que chegou a estar nos planos do Sporting, é cedido pelo Leicester ao clube turco, a título de empréstimo, até ao final da temporada.

PSG: Thilo Kehrer vai trocar o Schalke 04 pelo Paris Saint-Germain, anunciou este domingo o clube alemão. O defesa, de 21 anos, foi titular indiscutível nas últimas duas temporadas na equipa de Gelsenkirchen. A transferência ficará concluída depois de Kehrer realizar os exames médicos.