Ataque ao mercado: Manafá no Dragão e Lumor de saída de Alvalade

A transferência de Wilson Manafá para o F. C. Porto, ainda não oficializada pelos dragões, mas já confirmada pelo treinador do Portimonense, mexeu o mercado este domingo.

F. C. Porto: Em plano de destaque no Portimonense, Wilson Manafá despertou a cobiça dos dragões e vai assinar contrato. António Folha, treinador dos algarvios, confirmou a saída do lateral que já treina sob as ordens de Sérgio Conceição.

Sporting: Longe de ser primeira opção para o treinador Marcel Keizer, Lumor está a caminho do campeonato francês, onde vai representar o Amiens até ao final da temporada, por empréstimo dos leões. O lateral-esquerdo deixa Alvalade após ter sido contratado há um ano ao Portimonense, por 2,5 milhões de euros.

Marítimo: Getterson é a mais recente contratação dos madeirenses. O avançado brasileiro, de 27 anos, chega ao Marítimo após ter atuado no Fortaleza. Em 2016, o brasileiro esteve a um passo de assinar pelo São Paulo, mas o negócio foi cancelado devido a declarações antigas que tinha feito contra o clube.

Atlético Madrid: De acordo com a Cadena Cope, Álvaro Morata já assinou contrato com os colchoneros e vai ser oficializado como reforço na segunda-feira. O avançado internacional espanhol deixa o Chelsea e regressa a Espanha, onde representou o Real Madrid.