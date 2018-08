Ataque ao mercado: Marega, Jonas e Diaby na ordem do dia

Hoje às 13:11 Facebook

Twitter

Maliano vai manter-se no Dragão, após o F. C. Porto recusar negociar com o West Ham, e o brasileiro deverá voltar a ser o mais bem pago no Benfica. Sporting está próximo de assegurar avançado do Clube Brugge.

F. C. Porto: A permanência de Marega é, praticamente, um dado adquirido. Os dragões não aceitaram negociar o avançado e o West Ham virou-se para o espanhol Lucas Pérez, que regressa ao futebol inglês depois de na última época ter jogado no Deportivo da Corunha por empréstimo do Arsenal. O período de transferências em Inglaterra encerra esta tarde, às 17 horas.

Benfica: Jonas vai resolver o futuro até ao final da semana. O avançado brasileiro está em conversações com Luís Filipe Vieira e o mais provável é que permaneça na Luz, onde voltará a ser o jogador mais bem pago do plantel.

Sporting: Diaby está próximo de reforçar a equipa de José Peseiro. Os leões estão em conversações com os belgas do Club Brugge para a transferência do avançado maliano, de 27 anos, que poderá concretizar-se por valores a rondar os cinco milhões de euros. No entanto, Sousa Cintra ainda não desistiu de contratar Slimani.

Braga: Vukcevic está a caminho do Levante, num negócio que renderá aos cofres arsenalistas cerca de nove milhões de euros. O médio montenegrino torna-se na transferência mais cara da história do clube espanhol.

Santa Clara: Abdiel Arroyo assinou até ao final da época, com opção de compra. O avançado, de 24 anos, esteve ao serviço da seleção do Panamá no Campeonato do Mundo e chega à equipa de João Henriques proveniente do Aljaluense, da Costa Rica. Abdiel Arroyo vai cumprir a segunda experiência na Europa, depois de já ter representado os croatas do RNK Split.

Everton: De acordo com o diário espanhol "Mundo Deportivo", André Gomes e Yerry Mina vão reforçar a equipa comandada por Marco Silva. Os jogadores já terão feito os exames médicos, na Catalunha, e devem ser oficializados nas próximas horas.

Chelsea: Em sentido inverso ao de Courtois, Kovacic foi oficializado como reforço dos blues. O médio croata foi emprestado pelos merengues até ao final da temporada.