Ataque ao mercado: Médio francês na rota do F. C. Porto e Sá Pinto na Polónia

Vasco Samouco Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Olivier Ntcham é o mais recente alvo dos dragões para reforçar o meio-campo da equipa de Sérgio Conceição. Ricardo Sá Pinto foi oficializado como o novo treinador do campeão polaco.

F. C. Porto: Olivier Ntcham, médio francês, foi colocado no radar dos dragões. De acordo com a 'Radio Monte Carlo', emissários do F. C. Porto terão estado reunidos com representados do futebolista do Celtic (Escócia) nos últimos dias, tendo em vista uma possível transferência. Ntcham tem 22 anos e contrato com o campeão escocês até 2021.

Belenenses: André Santos está de regresso ao futebol português, agora para representar o Belenenses. O médio, de 29 anos, rescindiu com o Craiova (Roménia) e vinculou-se ao clube do Restelo por duas temporadas. Formado no Sporting, André Santos também já passou por União de Leiria, V. Guimarães e Arouca.

Moreirense: Dramé já não faz parte do plantel de Ivo Vieira. Jogador e clube chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.

Valência: A hipótese de Gonçalo Guedes voltar ao clube "che" volta a ganhar força. De acordo o 'L'Équipe' têm havido avanços nas negociações entre o Valência e o Paris Saint-Germain e é provável que a transferência fique concluída nos próximos dias por um valor a rondar os 45 milhões de euros.

Légia Varsóvia: Ricardo Sá Pinto foi oficializado esta segunda-feira como novo treinador do Légia Varsóvia, o atual campeão da Polónia. Depois de ter deixado o Standard Liége (Bélgica), Sá Pinto prossegue a carreira no estrangeiro. O contrato é válido para as próximas três temporadas.

Nice: Mario Balotelli está de saída do Nice. A confirmação foi dada por Patrick Vieira, atual treinador do clube francês, explicando a decisão com a vontade do internacional italiano em rumar a outras paragens. Balotelli já não foi utilizado na primeira jornada do campeonato.

Mónaco: Keita Baldé é a mais recente baixa no plantel de Leonardo Jardim. O avançado senegalês, de 23 anos, foi emprestado ao Inter de Milão até ao final da temporada, num negócio que garante uma opção de compra ao emblema italiano.