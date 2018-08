Ataque ao mercado: Militão já se despediu do São Paulo e Benfica segura jovens promessas

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:13 Facebook

O defesa Éder Militão realizou, este domingo, a última partida pelo São Paulo e está a caminho do F. C. Porto. Vários emblemas europeus estão interessados em assegurar os serviços de Rúben Dias e Gedson, mas o Benfica está empenhado em manter as duas jovens promessas no plantel.

F. C. Porto: Éder Militão despediu-se do São Paulo, este domingo, com uma vitória. «Não é um tchau, é um até logo. Quero aproveitar para agradecer aos adeptos por tudo, pelo apoio que sempre me deram. Desde a base até ao [escalão] profissional, sempre recebi carinho de todos, fico feliz em ir embora com o dever cumprido, deixando o São Paulo com vitória e na liderança», indicou o jogador na mensagem reproduzida no site do São Paulo. Ao serviço do emblema brasileiro o jogador, de 20 anos, realizou 57 jogos tendo apontado quatro golos.



Benfica: O clube da Luz está a fazer os possíveis para assegurar a permanência de Rúben Dias e Gedson Fernandes, de 21 anos e 19 anos, respetivamente. As boas prestações dos dois jovens jogadores na pré-temporada dos encarnados tem suscitado o interesse de vários clubes europeus. Segundo a imprensa francesa, o Lyon tentou contratar Rúben Dias, ao avançar com uma proposta de 30 milhões de euros, valor que não foi suficiente para convencer Luís Filipe Vieira.



Braga: Nikola Vukcevic quer sair do Braga, segundo avança o jornal O Jogo, e até já se recusou a treinar. Segundo o mesmo jornal, o médio montenegrino pediu a Abel Ferreira para não jogar o amigável frente ao Newcastle, tendo também indicado ao treinador português que está indisponível para defrontar o Zorya, na pré-eliminatória da Liga Europa. António Salvador só está disponível a vender o jogador caso algum clube pague 10 milhões de euros.



Nantes: O clube francês confirmou, esta segunda-feira, a aquisição de Matt Miazga. O defesa central, de 23 anos, chega à equipa treinada pelo português Miguel Cardoso por empréstimo do Chelsea, ficando o Nantes com opção de compra.

Inter: Os italianos continuam interessados na aquisição de Luka Modric. Luciano Spalleti, treinador do Inter, já manifestou interesse na compra do jogador croata. "Um jogador como Modric certamente seria muito importante para qualquer equipa, inclusive para nós. Eu continuo a sonhar, juntamente com os adeptos", afirmou o técnico à Sky Sports.