Ataque ao mercado: Nantes confirma Waris e Benfica segura João Félix

Waldemar Kita, presidente do Nantes, confirmou que o avançado Waris vai deixar o F. C. Porto, no mesmo dia em que o Benfica emitiu um comunicado a desmentir a saída de João Félix.

F. C. Porto: Waldemar Kita, presidente do Nantes, confirmou que Waris vai deixar o F. C. Porto para reforçar o plantel comandado pelo treinador português Miguel Cardoso. "Esses cinco negócios [Waris, Boschilia e Miazga, além dos oficializados Fábio e Lucas Evangelista] estão feitos. Agora, vamos ver se vamos juntar mais um ou dois jogadores à equipa", disse Kita ao jornal "L'Équipe".

Benfica:Em comunicado, as águias desmentiram as notícias que dão como certa a transferência de João Félix para o West Ham (Inglaterra). "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa que é falsa e sem qualquer fundamento a notícia que dá conta de uma eventual negociação e transferência do jogador João Félix para o West Ham. João Félix faz parte de um núcleo de jogadores que recentemente subiu à equipa A e é uma aposta firme para esta e para as próximas épocas", diz a nota do clube da Luz.

AC Milan: André Silva marcou o golo da vitória sobre o Barcelona, mas nem isso deve evitar a saída do avançado português do AC Milan. Com a chegada de Higuaín, André Silva perdeu ainda mais espaço no plantel de Gattuso e o mais certo é que até ao fim do mês o jogador seja transferido.

Everton: Yerry Mina vai reforçar o plantel de Marco Silva. De acordo com o jornal "Sport", a transferência do central colombiano para o Everton está feita e vai render ao Barcelona à volta de 32 milhões de euros. De acordo com a mesma notícia, Mina vai assinar um contrato válido por cinco anos.

Burnley: Ben Gibson não é só a mais recente contratação do Burnley, mas também passou a ser o jogador mais caro da história deste clube inglês. O central, de 25 anos, foi contratado ao Middlesbrough por cerca de 17 milhões de euros, um recorde na história do Burnley.

Dortmund: Axel Witsel tem as malas feitas para rumar à Alemanha e reforçar o Borussia Dortmund. De acordo com o "Bild", o médio belga, que representa o Tianjin Quanjan (China), deve juntar-se já amanhã ao estágio da equipa alemã. O negócio ronda os 20 milhões de euros.

Mónaco: Leonardo Jardim ficou sem Rachid Ghezzal, extremo argelino que se mudou para o Leicester (Inglaterra), onde será companheiro dos portugueses Ricardo Pereira e Adrien Silva.