Ataque ao mercado: Quaresma fica em Istambul, Sporting reforça-se

Hoje às 21:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A eventual intenção do F. C. Porto em contratar Ricardo Quaresma fica em banho-maria, já que o extremo terá decidido ficar no Besiktas. Tiago Ilori está a caminho do Sporting.

F. C. Porto: Afinal, Ricardo Quaresma fica no Besiktas e o possível regresso ao Dragão não irá acontecer. A informação é do "Fanatik", que esta segunda-feira escreveu que amanhã o internacional português vai reunir com a Direção para dar conta da intenção de permanecer no emblema de Istambul.

Sporting: Tiago Ilori vai ser anunciado como reforço dos leões a qualquer momento. O central, que foi formado no clube de Alvalade, deixou o Reading (Inglaterra) e já está em Lisboa para ultimar os contornos do contrato que o ligará ao Sporting.

Vitória de Guimarães: O clube vitoriano anunciou que o avançado Óscar Estupiñán vai jogar até ao final de 2019 no Barcelona de Guayaquil, do Equador, por empréstimo. Esta época, o jogador colombiano realizou oito partidas sob o comando do treinador Luís Castro, sempre como suplente, e marcou dois golos.

Atlético de Madrid: Depois de ter jogado no Real Madrid, Álvaro Morata regressa ao Atlético de Madrid, onde fez parte da formação, e é reforço para Diego Simeone. O avançado espanhol chega aos "colchoneros" cedido pelo Chelsea até ao final da próxima época.

Espanhol: Wu Lei, considerado o melhor jogador chinês da atualidade, deixou o Shanghai SIPG, onde foi campeão com Vítor Pereira, e foi anunciado como reforço do Espanhol de Barcelona, da primeira liga de Espanha.

Bolonha: Sinisa Mihajlovic, que no início da época chegou a ser anunciado como treinador do Sporting, é o novo técnico do Bolonha (Itália). O treinador sérvio sucede a Filippo Inzaghi no cargo.

Shakhtar Donetsk: Rakitski, central ucraniano, é a mais recente contratação do Zenit (Rússia) e baixa de peso na equipa orientada por Paulo Fonseca para o resto da temporada.