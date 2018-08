Ataque ao mercado: Ramires regressa ao Benfica e Sporting atento a Fábio Coentrão

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 12:55 Facebook

O Benfica já acertou todos os detalhes com os chineses do Jiangsu Suning para o regresso de Ramires à Luz. No Sporting, Fábio Coentrão continua a ser uma forte possibilidade.

Benfica: Ramires está praticamente garantido no Benfica. A contratação do médio brasileiro, de 31 anos, que é esperado em Lisboa nesta terça-feira, deverá ser oficializada nas próximas horas. O jogador brasileiro renovou com os chineses do Jiangsu Suning até 2020 e prepara-se para voltar à Luz por empréstimo até ao final da temporada. Segundo o jornal "O Jogo" o empréstimo terá um custo de três milhões de euros e os encarnados irão assumir parte do salário do jogador.

Benfica: Sem minutos no arranque de época do Benfica, Bruno Varela parece mesmo estar de saída do clube da Luz. Segundo alguns jornais espanhóis existem vários clubes da Liga Adelante (segundo escalão) que estão interessados nos serviços do guarda-redes português. Recorde-se que na época 2015/16, Bruno Varela representou o Valladolid.



Sporting: Os leões continuam à procura de reforçar o plantel e estão atentos à situação de Fábio Coentrão. O lateral esquerdo não conta para Julen Lopetegui e um regresso a Alvalade é visto com bons olhos pelo Sporting. Na época passada, o internacional português atuou em 44 jogos ao serviço dos verdes e brancos, apontando um golo.



Sporting: A lesão de Bas Dost fez o Sporting voltar ao mercado novamente à procura de um avançado. A imprensa espanhola avança que Luis Muriel, do Sevilha, e Nicola Sansone, que representa o Villarreal, foram "oferecidos" ao clube de Alvalade, contudo os leões não estão interessados pois procuram um jogador com características idênticas às de Bas Dost. Já o jornal "O Jogo" avança que chegou recentemente à SAD leonina uma proposta do Nuremberga pelo holandês Luc Castaignos, no valor de 500 mil euros.



Inter: João Mário não conseguiu ganhar o seu lugar na equipa do Inter na temporada passada, tendo sido emprestado na segunda metade da época. Contudo, depois de até ter chegado a mostrar vontade de deixar o clube e o campeonato italiano, o internacional português poderá mesmo ficar. "Não depende de nós, mas achamos que existe espaço para ele no clube", disse Piero Ausilio, diretor desportivo dos nerazzurri, em declarações à Sky Italia acrescentando que "ninguém o pôs fora da porta".

Valência: É o "sprint" final por Gonçalo Guedes. O Valência não desiste do internacional português e a poucos dias do fecho de mercado o dono do clube espanhol, Peter Lim, vai reunir-se com Nasser Al-Khelaifi, do PSG, para apresentar uma nova proposta pelo jogador. Segundo avança a "Cadena Cop", o Valência pretende uma cedência de uma época do internacional português, ficando o clube Ché com uma cláusula de compra obrigatória, no valor de 50 milhões de euros.