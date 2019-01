Ataque ao mercado: Real Madrid atento a Éder Militão, garantem em Espanha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:34 Facebook

Capa do jornal "Marca", Éder Militão está a ser seguido pelo Real Madrid, garantem em Espanha. No sentido inverso, Sturaro está de saída do Sporting.

F. C. Porto: Chegou, viu e venceu. Éder Militão, de 20 anos, chegou à equipa azul e branca no início da temporada e as boas exibições não escapam aos colossos europeus. O central, que já foi apontado a Liverpool, Manchester United, Barcelona e Borussia Dortmund, foi capa do jornal espanhol "Marca" deste sábado, onde é apelidado de "novo Pepe" e se garante que o Real Madrid está atento às exibições de Militão.

Sporting: Wassim Amadi, central franco-marroquino do Fátima, tem sido apontado aos leões. O jovem de 18 anos, que chegou esta época a Portugal depois de ter feito a formação no Metz, publicou nas redes sociais imagens que dão conta da presença na Academia do clube. Um representante de Wassim Amadi já confirmou uma oferta leonina. No sentido inverso, Stefano Sturaro está de saída. O diretor desportivo do Génova, Giorgio Perinetti, admitiu em entrevista ao site "90Min" estar em conversações com a Juventus por Stefano Sturaro.

Chelsea: Segundo a imprensa espanhola, o Sevilha conseguiu convencer Álvaro Morata a trocar os "blues" pelo clube espanhol, por empréstimo, até ao final da temporada. O Sevilha terá aceitado pagar o ordenado do jogador até ao final da temporada, bem como uma taxa ao Chelsea pelo empréstimo. Falta apenas o "sim" do emblema inglês.

Mónaco: No jogo deste sábado frente ao Nottingham Forest, Fàbregas foi substituído aos 85 minutos e recebeu uma ovação dos adeptos do Chelsea. O médio espanhol tem sido associado ao Mónaco e há quem garanta que o acordo está fechado. Terá sido uma despedida?

Legia Varsóvia: A equipa de Sá Pinto anunciou a contratação do português Luís Rocha. O defesa deixou os gregos do Panetolikos, onde jogou nas últimas três épocas,