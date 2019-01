Ataque ao mercado: Real Madrid contrata promessa espanhola

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Os merengues contrataram Mohamed Mizzian, de 18 anos, do Melilla, e Benfica observa uma jovem promessa do Vasco da Gama.

F. C. Porto: Emprestado pelos dragões ao River Plate, Quintero assumiu o desejo de continuar na equipa argentina e descartou a hipótese de rumar à China.

Benfica: Riquelme tem apenas 16 anos mas já está a dar que falar. Segundo a imprensa brasileira, a jovem promessa do Vasco da Gama foi alvo de observações por parte do Benfica e sondado pelo Paris Saint-Germain, de França. O lateral esquerdo, que representa a equipa de sub-20 do Vasco, tem contrato profissional até 2021.

Sporting: Carlos Jatobá está de saída para a série B do Brasil. O médio, de 23 anos, chegou no início da época do FC Dunav, da Bulgária, mas nunca conseguiu um lugar nos sub-23 dos leões e vai, agora, para o Atlético Goianiense, clube que milita na segunda divisão do Brasil. No sentido inverso, Rafael Camacho está a acertar a renovação do contrato com o Liverpool para que posteriormente possa ser cedido por empréstimo.

Nacional: Os madeirenses anunciaram a contratação de Filipe Ferreira.O lateral esquerdo assinou um contrato válido até final da época, por cedência do Sturm Graz.

Real Madrid: O avançado Mohamed Mizzian foi oficializado no Real Madrid. O Melilla, da II divisão espanhola, anunciou que o jogador de 18 anos, segue por empréstimo para os blancos até final da temporada, ficando o Real Madrid com opção de compra.

Lyon: Amine Gouiri renovou o contrato com os franceses até 30 de junho de 2022. O jogador francês, de ascendência argelina, foi o melhor marcador do Europeu de sub-17, na Croácia, com oito golos.

Mónaco: Um reforço de peso para o plantel de Thierry Henry. O Mónaco anunciou a contratação de Naldo, defesa central brasileiro que jogava no Schalke 04.