Ataque ao mercado: Real Madrid está "desesperado" e avança por Neymar

Substituir Cristiano Ronaldo está a ser uma tarefa difícil para Florentino Pérez, mas o presidente merengue já tem alvo definido. Por cá foi um dia pouca agitado no que toca ao mercado de transferências, embora o Feirense tenha reforçado o ataque.

Feirense: A SAD do clube de Santa Maria da Feira colocou mais um jogador à disposição do treinador Nuno Manta Santos. Este sábado, o Feirense anunciou a contratação do extremo internacional argentino de sub-20, Brian Gómez. O jogador assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.

Real Madrid: De acordo com o que avançou o jornal catalão Sport, o presidente dos merengues, Florentino Pérez, está "desesperado" por contratar um substituto para Cristiano Ronaldo e, nesse sentido, mostra-se disposto a avançar com 300 milhões de euros para garantir Neymar.

Torino: Chegou a ser dado como alvo de Sporting e F. C. Porto, mas foi em Itália que acabou. O avançado Simone Zaza aterrou em Turim, proveniente do Valência, para ser apresentado como reforço. O italiano chega ao novo clube por empréstimo com opção de compra.

Cluj: Dois anos depois de ter feito o último jogo oficial, ao serviço do Orlando City, na MLS, o médio ofensivo, Júlio Baptista, está pronto a voltar aos relvados, depois de ter assinado por uma temporada com o Cluj, da Roménia.