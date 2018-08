Ataque ao mercado: Sevilha contrata Aleix Vidal ao Barcelona

Nuno Barbosa Ontem às 21:08 Facebook

Não confundir com o médio chileno, Arturo Vidal, que foi recentemente contratado pelo clube catalão. A saída do lateral espanhol para o emblema andaluz é a transferência mais sonante deste sábado.

Barcelona: O clube catalão mantém-se bastante ativo no mercado de transferências, desta vez com uma venda. O Sevilha anunciou a contratação de Aleix Vidal ao Barcelona, lateral espanhol por quem vai pagar, no imediato, 8,5 milhões de euros, sendo que o valor pode ascender aos 10,5 milhões, mediante o cumprimento de determinados objetivos, que não foram detalhados. Para o jogador, trata-se do regresso ao emblema que representou em 2014/15, antes de rumar ao Barcelona. Vidal assinou por quatro temporadas com o emblema andaluz.

F. C. Porto: Pelo nosso país, apesar de ser dia de Supertaça para os dragões, o clube azul e branco acertou a cedência do guarda-redes João Costa ao Cartagena do terceiro escalão do futebol espanhol. O jogador, de 22 anos, esteve emprestado ao Gil Vicente na segunda metade da pretérita temporada e, agora, ruma a Espanha, numa cedência válida até 30 de junho de 2019.

Benfica: No que toca a empréstimo, o Benfica resolveu dois neste sábado e anunciou-os oficialmente. Lisandro López, conforme se esperava, foi cedido ao Génova, de Itália, enquanto Pawel Dawidowicz também segue para terras transalpinas, no caso para representar o Verona. De qualquer forma, este será o adeus definitivo ao Benfica destes dois excedentários do plantel de Rui Vitória, uma vez que ambos os acordos prevêem uma cláusula de opção de compra obrigatória, no final da temporada, mediante o cumprimento dos pressupostos contratualizados.