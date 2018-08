Ataque ao mercado: Sporting ao ataque por avançado

Hoje às 13:03 Facebook

Twitter

Muriel é o mais recente nome colocado como possível reforço dos leões. José Peseiro pretende reforçar o plantel com um avançado.

Sporting: A lista de avançados colocados na órbita do leão não para de aumentar. Depois de Marcelo Trotta (Sassuolo), é a vez do colombiano Muriel, do Sevilha, ser apontado como possível reforço da equipa de José Peseiro. Matheus Pereira e Carlos Mané podem ter a continuidade no plantel em risco.

Benfica: O regresso de Ramires está cada vez mais complicado. As exigências de última hora feitas pelos chineses do Jiangsu Suning, bem como as excelentes exibições da equipa, aliada à contratação de Gabriel, podem levar os responsáveis encarnados a não contratarem mais nenhum jogador para o meio-campo.

Rayo Vallecano: Imbula, médio que custou 20 milhões ao F. C. Porto e não teve sucesso no Dragão, foi emprestado pelo Stoke City aos espanhóis.

Liverpool: Os ingleses cederam Sheyi Ojo ao Reims. O médio jogará pela equipa francesa até ao final da temporada, por empréstimo.

PSG: Renato Sanches poderá reforçar os parisienses. A informação é veiculada pela imprensa alemã, que dá ainda conta do interesse dos franceses em outro jogador do Bayern de Munique, o lateral esquerdo espanhol Juan Bernat.

Olympiacos: Pedro Martins poderá estar próximo de receber um reforço de peso. O médio Yaya Touré (ex-Manchester City) vai, segundo a imprensa inglesa, reforçar a formação grega, que esta época procura recuperar o título perdido para o AEK.