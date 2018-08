Ataque ao mercado: Sporting empresta central e Tondela reforça a baliza

Nuno Barbosa Hoje às 21:16 Facebook

Feriado em Portugal, esta quarta-feira não tem sido fértil em movimentações de mercado. Todavia, lá fora, há um rumor a envolver uma transferência milionária, que foi recusada pela Juventus de Cristiano Ronaldo

Sporting: O Alanyaspor oficializou a contratação de Merih Demiral ao Sporting. O central turco sai por empréstimo até ao final da temporada, mas o novo clube assegurou uma cláusula de opção de compra do passe por 3,5 milhões de euros.

Tondela: Cláudio Ramos tem mais um "adversário" na luta pela titularidade na baliza. O Tondela anunciou a contratação de Diogo Silva ao Camacha. O guarda-redes, de 25 anos, já treinou inserido com o plantel aurinegro e assinou um acordo válido para as próximas duas temporadas.

Farense: O médio brasileiro, David Moura, chega ao clube algarvio por empréstimo do Chaves, onde gozava de pouco espaço nas opções de Daniel Ramos. A cedência é válida até ao fim da presente temporada.

Juventus: Apesar do alto investimento feito na contratação de Cristiano Ronaldo, a Juventus não está vendedora, ao ponte de, segundo a Gazzetta dello Sport, ter recusado uma oferta de 60 milhões de euros do PSG por Alex Sandro. A velha senhora pretende, isso sim, renovar o contrato do lateral que já fez parte dos quadros do F. C. Porto.