Ataque ao mercado: Sporting empresta Ryan Gauld e Fàbregas no Mónaco

Ryan Gauld regressa à Escócia. O médio, de 23 anos, foi oficializado como reforço do Hibernian, até final da época, por empréstimo do Sporting. Em França, Cesc Fàbregas é reforço de peso para o Mónaco.

Sporting: Um regresso ao país que o viu nascer. Cinco anos depois, Ryan Gauld está de volta à Escócia. O médio, de 23 anos, foi oficializado como reforço do Hibernian, por empréstimo do Sporting. O emblema escocês ocupa a oitava posição da Primeira Liga Escocesa. Gauld estava emprestado ao Farense, onde fez dois golos em 13 partidas, mas vai completar a segunda metade da temporada na Escócia.

Estoril: Os canarinhos anunciaram a contratação de dois médios para o "ataque à subida". Andrézinho, de 23 anos, chega do Paços de Ferreira. Já Filipe Chaby, de 24 anos, assina pelos estorilistas, cedido pelo Belenenses SAD até final da temporada.

Mónaco: Depois de muito se ter falado, Cesc Fàbregas foi oficializado como reforço dos monegascos. O emblema francês, orientado pelo treinador Thierry Henry, procura deixar os últimos lugares da tabela e vê no médio espanhol um jogador com capacidade para ajudar na realização desse objetivo. Segundo a imprensa francesa, o Chelsea tem direito a receber algumas comissões relativas ao número de jogos disputados. Ao serviço dos blues conquistou dois campeonatos, uma FA Cup e uma Taça da Liga. Recorde-se que o Mónaco oficializou recentemente Fodé Ballo-Touré, jovem defesa de 22 anos, que chegou do Lille a troco de 11 milhões de euros.

Barcelona: Parece que Munir El-Haddadi está de malas feitas. Segundo o jornal "Marca", o avançado, de 23 anos, não faz parte dos planos de Ernesto Valverde e está a caminho do Sevilha. O mesmo jornal informa que já existe um princípio de acordo entre Barcelona e Sevilha e só faltam acertar alguns detalhes da transferência.

Sampdoria: Volta às origens. O emblema de Génova anunciou a contratação de Manolo Gabbiadini. O internacional italiano, de 27 anos, que chegou proveniente do Southampton, custou cerca de 12 milhões de euros aos cofres do emblema italiano.

Morten Thorsby também é reforço, mas só se transfere no final da época. O médio, que representa os holandeses do Heerenveen, tem 22 anos, e já representa a seleção principal da Noruega.