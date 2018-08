Ataque ao mercado: Sturaro é o novo alvo do Sporting

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:04 Facebook

Sporting: Quatro vezes internacional ao serviço da Itália, Sturaro é dado como uma forte possibilidade no Sporting. A imprensa italiana avança que os leões já apresentaram uma proposta de empréstimo, encaminhada através do empresário Jorge Mendes. A Juventus pretende reequilibrar as finanças do clube, depois da aquisição de Cristiano Ronaldo, e o médio italiano, de 25 anos, está disponível.



Sevilha: O jornal espanhol AS avança que o Sevilha está bastante interessado na aquisição do internacional português André Silva. Segundo a mesma fonte, os espanhóis já entraram em contacto com Jorge Mendes, sendo que a preferência passa por um empréstimo com opção de compra. Lazio e Wolverhampton também são clubes interessados nos serviços do avançado ex- F. C. Porto.

Fiorentina: Marko Pjaca é o mais recente reforço do emblema de Florença. O avançado, de 23 anos, chega ao clube viola por empréstimo da Juventus, que recebeu três milhões de euros, valor que poderá aumentar para os 22 milhões de euros caso a Fiorentina avance para a compra definitiva no final da temporada.

Burnley: Os clarets anunciaram a aquisição do guarda-redes Joe Hart. O internacional inglês, de 31 anos, assinou um contrato válido por dois anos, e vem colmatar a vaga deixada por Nick Pope, que se lesionou num ombro, no mês passado. Hart deixa em definitivo o Manchester City, depois de 348 jogos pelos citizens.

Real Madrid: Segundo indica o jornal Marca, Mateo Kovacic está a caminho do Chelsea. A transferência está apenas pendente por pequenos detalhes, sendo que o acordo passará por um empréstimo. Insatisfeito com a falta de minutos, Kovacic pretende mudar-se para um clube onde possa jogar com regularidade.