Ataque ao mercado: Sturaro no Sporting e André Silva nos espanhóis do Sevilha

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 22:03 Facebook

Twitter

O Sporting oficializou a aquisição de Sturaro, que chega ao emblema de Alvalade por empréstimo de um ano proveniente da Juventus. André Silva foi oficializado no Sevilha, por empréstimo do AC Milan.

Sporting: Agora é oficial. Stefano Sturaro, médio de 25 anos, vai jogar no Sporting durante a próxima temporada, por empréstimo da Juventus. No comunicado divulgado no seu site, os leões adiantam que Sturaro está lesionado e que deverá demorar cerca de dois meses a recuperar por completo, pelo que a fase final da recuperação vai ser em Turim, com a Juventus a pagar os tratamentos. Quando estiver completamente apto, o médio vai regressar a Lisboa para ser integrado na equipa orientada por José Peseiro.

F. C. Porto: Segundo avança a imprensa italiana, Fernando Fonseca, defesa de 21 anos dos quadros do F. C. Porto, vai ser cedido à Juventus a título de empréstimo. O jogador esteve na época passada ao serviço do Estoril, onde realizou 19 jogos. No futebol italiano, irá integrar, numa primeira instância, a equipa sub-23 da vecchia signora.



Braga: Foi de formabastante original que Palhinha foi apresentado como novo reforço dos minhotos. Numa nota publicada no seu site oficial, o clube bracarense anunciou que chegou a acordo com o Sporting para a cedência do jogador, por duas temporadas.

Sevilha: André Silva é o mais recente reforço do Sevilha. O clube andaluz anunciou a chegada do avançado internacional português por empréstimo do AC Milan, sendo que o clube espanhol fica com opção de compra no final da temporada. Ao serviço dos rossoneris André Silva realizou 40 jogos e apontou 10 golos.