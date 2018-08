Ataque ao mercado: Três grandes arrumam a casa

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:14 Facebook

A dois dias do fecho de mercado ainda existem muitas situações por resolver nos plantéis do F. C. Porto, Sporting e Benfica. Aos 36 anos, Borriello decidiu continuar a jogar e assinou por um clube da terceira divisão espanhola.

F. C. Porto: Chidozie deverá estar de saída do F. C. Porto. Com as contratações de Mbemba e Militão e a afirmação do jovem Diogo Leite o jogador perdeu espaço no plantel dos dragões. Segundo o site owngoalnigeria.com, o Dijon pretende garantir o central nigeriano a título definitivo, mas as exigências portistas, situadas na cláusula de rescisão do defesa, 16 milhões de euros, complicam o negócio.



Sporting: Estão previstas várias mudanças nos leões até ao fecho de mercado. Ryan Gauld, Mattheus Oliveira, Carlos Mané e Luc Castaignos não entram nos planos de José Peseiro e procuram um futuro fora de Alvalade. Também Misic, Wendel e, Viviano, que chegou nesta janela de transferências, podem estar na porta de saída do emblema de Alvalade.

Benfica: Ainda não conseguiu ganhar definitivamente o seu espaço na equipa do Benfica e pode mesmo estar de saída. Segundo a imprensa francesa, Andrija Zivkovic não tem a continuidade assegurada no clube da Luz e Mónaco e Sevilha são os dois principais emblemas interessados. Há duas épocas na Luz, Zivkovic continua com o futuro incerto mesmo depois de 59 partidas de águia ao peito, desde a temporada 2016/2017.

Belenenses: A equipa de Silas ainda deve receber mais um reforço para o ataque e Rui Pedro é o desejo. As boas relações com o F. C. Porto podem ser determinantes para o negócio. O empréstimo é a possibilidade mais forte uma vez que os dragões depositam bastante esperança neste jovem jogador.

UD Ibiza: Aos 36 anos, Marco Borriello decidiu aceitar um novo desafio e assinou pelo UD Ibiza, clube que milita na Segunda División B, equivalente ao terceiro escalão do futebol espanhol. "Tive ofertas de Itália [Serie A e B], mas as sensações aqui foram muito positivas. O clube [UD Ibiza] quer promover a marca da ilha de Ibiza em todo o mundo. Há dez anos comprei aqui uma casa. É uma decisão de vida, de grandes projetos e não de dinheiro. Fiz história no futebol italiano e agora quero fazer o mesmo no espanhol", disse o antigo jogador do SPAL.