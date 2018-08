Ataque ao mercado: Zaza na rota portista e Gudelj é possibilidade para os leões

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 13:09 Facebook

De saída do Valência, Simone Zaza é o mais recente nome associado ao F. C. Porto. No Sporting, Gudelj continua a ser uma forte possibilidade, mas o salário que o internacional sérvio aufere no campeonato chinês não está a facilitar o negócio.

F. C. Porto: Está praticamente garantido que Simone Zaza irá abandonar o Mestalla, facto que torna o F. C. Porto uma forte possibilidade. O italiano foi noticiado pela imprensa francesa como um alvo dos dragões para a época que está agora a começar. Segundo o L´Equipe, o Valência pretende vender o avançado e recusou propostas do Marselha, do Nice e também do F. C. Porto. Os valores não chegaram às pretensões do emblema che, que quer encaixar um valor na ordem dos 25 milhões de euros.



F. C. Porto: Afinal, Fernando Fonseca vai permanecer no dragão. O jovem jogador chegou a ser dado como praticamente certo na Juventus, mas vai permanecer no F. C. Porto, mais concretamente na equipa B. Segundo o jornal O Jogo, o valor da opção de compra, fixada nos dois milhões de euros, acabou por ser a causa para a falta de acordo.



Sporting: Os leões continuam à procura das melhores soluções para garantirem Nemanja Gudelj. O médio sérvio, de 26 anos, que milita no campeonato chinês, aufere um salário de cinco milhões e esse tem sido o maior entrave à concretização do negócio. O Sporting pretende um empréstimo e dividir as despesas do salário com o Guangzhou Evergrande, atual clube do jogador. Na primeira fase da época, o internacional sérvio disputou 18 partidas, tendo apontado três golos.

Sporting: Na pré-época até chegou a ser utilizado por José Peseiro, mas para já, o futuro de Merih Demiral não passa por Portugal. O central turco de apenas 20 anos, tem o campeonato do seu país como destino para a época 2018/2019. Segundo o jornal O Jogo, o defesa deve estar a caminho do Alanyaspor, num negócio consumado por empréstimo com opção de compra.



Estoril: Wallyson está de regresso ao segundo escalão do futebol português, sendo mais um reforço para o ataque à subida do Estoril. O médio criativo chega à Amoreira depois de no ano passado não se ter afirmado no Vitória de Setúbal, orientado por José Couceiro.

Crystal Palace: Tem sido uma das grandes figuras do emblema do Selhurst Park e vai ficar mais uns "aninhos". Wilfried Zaha renovou com o Crystal Palace até 2023. Depois de não ter sido feliz no Manchester United, o internacional pela Costa do Marfim vai para a quinta época com a camisola do Palace, contabilizando até ao momento 288 jogos e 44 golos marcados.

Valência: O clube che confirmou, nesta quarta-feira, a contratação de Denis Cheryshev, proveniente do Villarreal, por empréstimo de uma temporada. Recorde-se que Cheryshev está de regresso ao Valência, clube que representou na temporada de 2015/2016.