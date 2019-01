Ataque ao mercado: Zeegelaar na Udinese e Batshuayi de saída do Valência

JN Hoje às 21:41 Facebook

Mateu Alemany, diretor geral do Valência, afirmou que a intenção passa pela saída de Batshuayi do Valência. Já Marvin Zeegelaar, que representou Sporting e Rio Ave, foi emprestado à Udinese até ao final da temporada.

Udinese: O Watford confirmou, esta quinta-feira, através de um comunicado no site oficial, o empréstimo de Marvin Zeegelaar à Udinese até ao final da temporada. Sem qualquer encontro realizado esta época, na Premier League, o lateral esquerdo aventura-se agora no campeonato italiano.

Valência: O emblema Che não conta com Batshuayi. Mateu Alemany, diretor geral do Valência, confirmou que a intenção do clube passa pela saída do avançado. "Estamos a negociar a saída do jogador com vários clubes e esperamos que nos próximos dias a saída se concretize. O jogador conhece perfeitamente a situação, pois tem-se vindo a arrastar nas últimas semanas. Há vários clubes interessados e esperamos, pelo bem do Valência e do jogador, que se consiga uma boa solução. Está de saída e é apenas uma questão de tempo", afirmou.

Benfica: Ronaldo Camará, de 16 anos, assinou contrato profissional com o Benfica. O jovem médio, que até já marcou na atual edição da Youth League, rubricou um contrato válido até 2022.

Estoril: Andrézinho é o mais recente reforço dos canarinhos. O médio ofensivo, que rescindiu com o Paços de Ferreira, rubricou um contrato válido por uma temporada e meia, e já treina esta sexta-feira, com a nova equipa.

Al I Ittihad: Aleksandar Prijovic, que representava o PAOK Salónica, é o mais recente reforço do emblema saudita. Segundo a imprensa sérvia, o avançado de 28 anos, custou 10 milhões de euros e vai auferir um salário anual de, aproximadamente, 5,3 milhões de euros.