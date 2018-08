Ataque ao mercado: Zouma reforça Everton e Real Madrid empresta defesa

Nuno Barbosa Hoje às 21:54 Facebook

Dia calmo para os clubes portugueses no mercado de transferências. Lá fora as movimentações são maiores e, mesmo em Inglaterra, onde o mercado fechou esta quinta-feira, há novidades na equipa de Marco Silva

Everton: Apesar do mercado de transferências ter encerrado em Inglaterra na véspera, o Everton oficializou esta sexta-feira a chegada de Kurt Zouma ao clube, por empréstimo do Chelsea, válido por uma temporada. Mais um trunfo de peso na equipa do treinador português, Marco Silva.

Real Madrid: Os merengues, treinados por Julen Lopetegui, continuam a arrumar a casa. De acordo com o jornal AS, Luka Modric vai mesmo ficar no Real Madrid, apesar da cobiça dos italianos do Inter Milão e da Juventus. Por outro lado, o Real Madrid acertou o empréstimo de uma temporada do defesa Theo Hernández à Real Sociedad.

Valência: Ainda em Espanha, o Valência anunciou ter chegado a um princípio de acordo com o Chelsea para o empréstimo do avançado Michy Batshuayi, até ao final da presente temporada. Recorde-se que, noutros defesos, o belga foi dado como alvo de F. C. Porto e Benfica.

Bordéus: O clube francês anunciou a contratação, por duas temporadas, do avançado francês Jimmy Briand ao Guingamp. Nesta mesma sexta-feira, o Bordéus acertou o empréstimo de Jonathan Cafú ao Estrela Vermelha, clube que reservou a opção de compra, a ser exercida no final da temporada, por quatro milhões de euros.