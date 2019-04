Ataque cardíaco mata em campo futebolista proibido de jogar pelos médicos

Hoje às 10:07 Facebook

O futebolista internacional pelo Burundi que, na quarta-feira, deu uma entrevista a dizer que os médicos o avisavam de que poderia morrer em campo, por causa de uma patologia cardíaca, é o mesmo Papy Faty (28 anos) falecido, quinta-feira, em pleno relvado, vítima de crise cardíaca.

Papy Faty, jogador do Malanti Chiefs, faleceu durante o jogo com o Green Mamba, do campeonato do Burundi. Os médicos não conseguiram reanimá-lo.

Um dia antes do drama, um jornal sul-africano publicou uma entrevista com o Papy, na qual o centro-campista 23 vezes internacional pelo Burundi disse que tinha problemas cardíacos e que os médicos o aconselhavam a deixar de jogar futebol.

Ignorando os conselhos, o jogador terá recusado ser operado, com a esperança de ser selecionado para a Taça das Nações Africanas, que o Burundi vai disputar pela primeira vez, no Egito (o torneio joga-se entre junho e julho próximos).

Papy, que já tinha feito carreira na Europa, no Trabzonspor, da Turquia, e no Maastricht, da Holanda, fez o último jogo pela seleção a 23 de março, na partida que confirmou a presença na CAN, com o triunfo sobre o Gabão.