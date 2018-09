Sofia Esteves Teixeira 10 Junho 2018 às 18:50 Facebook

O jogo entre o Portoviejo e o Manta, da segunda liga do Equador, teve de ser interrompido ainda na primeira parte devido a um ataque de abelhas.

Os jogadores do Portoviejo e o Manta apanharam, no sábado, um valente susto. Ao minuto 27, quando o jogo estava empatado (1-1), os jogadores foram obrigados a deitar-se no chão para evitar as picadas de um enxame de abelhas.

O jogo seria retomado momentos depois e terminou com a vitória do Portoviejo, por 3-2.