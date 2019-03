Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:55 Facebook

O encontro entre o Chivas e o Monterrey, da liga mexicana, ficou marcada por uma atitude insólita de Layún, ex-jogador do F. C. Porto.

No final do jogo, que terminou com o triunfo do Monterrey, atual equipa de Layún, por 2-0, os adeptos atiraram copos de cerveja para o relvado e o defesa direito não se fez rogado: aproveitou a "oferta" e... bebeu.

Mais tarde, nas redes sociais, o mexicano recordou a situação: "Quem me convida para um copo?", pode ler-se.